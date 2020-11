Chile vs Perú: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Las selecciones de Chile y Perú protagonizan un partido decisivo en el Estadio Nacional de Santiago por la tercera fecha de clasificatorias sudamericanas al Mundial de fútbol de Catar 2022, después del irregular inicio de la competición de ambos combinados.

Chile vs Perú: hora, canal de TV y cómo ver el partido por internet GRATIS

13 de noviembre

Chile: Canal 7 TV Publica, 8:00 pm

Perú: América Televisión, Movistar Deportes Perú y América TVGO, 6:00 pm

Estados Unidos: Fanatiz USA y FITE, 6:00 pm (este), 3:00 pm (pacífico)

Colombia: Caracol TV y Caracol Play, 6:00 pm

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, 5:00 pm

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1, 0:00 am (del sábado)

También puede seguir el partido GRATIS por Antena 2, minuto a minuto

Ambos planteles, igualados con un punto en la tabla de posiciones del Cono Sur, necesitan una victoria para meterse en competencia con un encuentro de mucha intensidad física y propuestas ofensivas con miras a sumar tres unidades.

Para los chilenos, este partido tiene un sabor a revancha, pues los antecedentes del profesor Reinaldo Rueda contra el estratega Ricardo Gareca no son positivos.

Bajo el mando del técnico colombiano, La Roja nunca ha triunfado sobre Perú, cayendo por contundentes 3-0 en Estados Unidos y en Copa América 2019, partido que arrebató a Chile la posibilidad de disputar su tercera final consecutiva en el torneo continental.

Sin embargo, la selección incaica nunca ha sumado por eliminatorias en Santiago y su última celebración en tierra chilena fue en un partido amistoso en 1985.

A diferencia de la primera doble fecha, Rueda cuenta esta vez con elementos claves de su esquema táctico: Claudio Bravo, Guillermo Maripán y Erick Pulgar le dan orden y experiencia al equipo.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez, referentes de la selección, son titulares indiscutidos. Atención deberá poner el cuerpo técnico y los once que entren a la cancha por Chile considerando las posibles suspensiones de cara al partido con Venezuela.