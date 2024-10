Colombia cambiaría de sede en Eliminatorias: hicieron curioso ofrecimiento

Néstor Lorenzo y sus dirigidos se preparan para el reto de la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Colombia deberá regresar a la victoria contra una mermada Chile que está en problemas por su rendimiento actual y por Ricardo Gareca que parece tener sus horas contadas en el banquillo austral.

El desliz contra Bolivia arece ser pasado y ahora, buscarán volver a sumar tres puntos en Barranquilla, que se ha convertido en el fortín del combinado nacional en estas Eliminatorias y en las ediciones anteriores. Sin embargo, lo que todavía no se ha podido quitar es la necesidad de sacarse la espinita contra los bolivianos cuando el historial y el momento presuponía que el cuadro cafetero podía sacar el juego adelante.

Vea también: Santiago Arias se destapa tras su regreso a la selección Colombia: "estar afuera es complicado"

La caída por la mínima diferencia por el gol de Miguel Terceros impactó fuertemente en los ánimos de la Selección Colombia que no pudo hacerle frente a la altura de El Alto a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. El calor de Barranquilla también le afecta a cualquiera, más cuando ponen partidos a disputarse sobre la tarde y no en la noche. Ese es un plus para el seleccionado de Néstor Lorenzo.

PROPONEN DRÁSTICO CAMBIO DE SEDE DE COLOMBIA EN LAS ELIMINATORIAS

El calor también afecta a la misma Selección Colombia, dado que la mayoría de convocados juegan en Europa y no con las mismas características climáticas. De hecho, ni siquiera se asemejan. Pero, como Bolivia jugó con la altitud y ya sacó dos partidos adelante con esta nueva localía ha hecho arder al pueblo colombiano.

De hecho, el Gobernador del departamento de Bolívar, Yamil Arana se atrevió a hacer una curiosa propuesta en sus redes sociales para el partido contra Bolivia que se jugaría en 2025. Jugando con el calor de las ciudades para enfrentar a una selección que habitualmente juega en la altura, Arana reveló en dónde se debería jugar dicho encuentro.

Le puede interesar: Oficial: Colombia sufre cambio de horario para partido en Barranquilla por Eliminatorias

Yamil Arana le abrió las puertas de departamento de Bolívar a Néstor Lorenzo y convocados para el futuro proponiendo un cambio de sede y dejando de lado a Barranqulla. La invitación es para ese encuentro de revancha ante los del altiplano, “le propongo a la Selección Colombia jugar el partido de vuelta contra Bolivia a las 12 del mediodía en Magangué. La Gobernación de Bolívar asume los gastos”.

Una propuesta insólita que podría tomar Colombia ante las facilidades que les da el Gobernador. Una cuenta de X le respondió afirmando que, “gobernador no creo que los bolivianos aguanten ese calor”. Quienes van a El Alto no aguantan la altura, quienes vayan a Magangué no aguantarían el calor abismal que acostumbra a hacer en esa región del país.