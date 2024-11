Colombia vs Uruguay: el desplante que Lorenzo le hizo a Carrascal y Puerta

La Selección Colombia juega ante Uruguay por la fecha 11 de las Eliminatorias, y lo hace en el estadio Centenario de Montevideo, en un juego en el que el entrenador Néstor Lorenzo ha partido como protagonista.

El técnico de la selección colombiana tomó algunas decisiones inesperadas por muchos previo al partido, tanto en la alineación titular (con la inclusión de Juan Camilo Portilla y Juan Fernando Quintero) como en cuanto a los hombres que eligió para que vieran el partido desde la tribuna.

Tiene que hacerlo 'obligado', pues en cada partido de clasificatorias se envían jugadores a la tribuna en vista de que no todo el plantel puede estar en cancha o en el banquillo, y en esta ocasión el 'desplante' fue con Jorge Carrascal y Gustavo Puerta.

Selección Colombia: ¿Cuáles jugadores fueron a la tribuna contra Uruguay?

Se habla de 'desplante' porque de los 27 futbolistas, Néstor Lorenzo decidió que Jorge Carrascal, Gustavo Puerta y Jhon Córdoba fueran a la tribuna en el partido entre Uruguay y Colombia. Claro está que hay razones de peso.

En el caso de Córdoba, era obligatorio, pues el futbolista debe pagar fecha de suspensión, ya que tiene dos tarjetas amarillas acumuladas; Puerta, a diferencia de Mateus Uribe, Juan Camilo Portilla y Kevin Castaño, no tiene experiencia en el plantel mayor; y Carrascal está lejos de vivir un momento como el que tienen en la actualidad James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Así las cosas, estos son los tres futbolistas que fijo no tendrán minutos en el partido Uruguay vs Colombia en el Centenario de Montevideo, y no se descarta que sean los mismos que Néstor Lorenzo hará a un lado en el juego contra Ecuador en Barranquilla el próximo martes, sobre todo en los casos de Puerta y Carrascal.