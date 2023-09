Convocatoria Selección Colombia: el Pibe no pasó por alto a un referente: "Si no juega, ¿para qué?"

La Selección Colombia alista su debut en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, y en la primera jornada se medirá a Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla, posteriormente viajará para enfrentarse a Chile en el Monumental de Santiago.

Por ende, el pasado jueves 31 de agosto, se conoció la convocatoria de la Selección para los dos primeros juegos, y en ella aparecen 26 futbolistas. Ahora, han llovido varias críticas sobre este listado.

Y uno de los encargados de hablar sobre la convocatoria que diseñó el entrenador Néstor Lorenzo, fue Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama, quien de paso se centró en tres jugadores 'referentes' de este combinado.

En 'Habla Deportes', el Pibe comentó que "Juan Fernando Quintero ya jugó tres partidos seguidos, hizo gol y asistencia, metió penalti, jugó bien, ya lo llamaron", tocando a uno de los jugadores que más discordia ha generado.

Asimismo, Valderrama dijo que "James viene jugando unos raticos", por lo que justificó la convocatoria del actual futbolista de Sao Paulo, quien justo en su mejor partido, desperdició un penalti que costó la eliminación de Copa Sudamericana.

Además, el Pibe habló sobre un tercer referente que no fue citado por Lorenzo para la doble jornada de septiembre, y apuntó: "Falcao si no juega, ¿para qué? El problema de Rada es que no está jugando", apoyando al seleccionador en esta decisión.

Por último, el Pibe Valderrama dejó una reflexión para los futbolistas que asuman este reto de Eliminatorias sudamericanas, pues comentó que "la selección Colombia no puede confiarse. Hay que hacer 30 puntos, pienso que tenemos equipo para lograrlo. Hay que ganar todos de local y sumar tres puntos de visitante".