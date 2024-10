¿Cuánto paga la victoria de Colombia ante Chile en Eliminatorias?

La Selección Colombia se alista para un emocionante encuentro de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este martes 15 de octubre, a las 3:30 p.m., el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario donde la tricolor y la roja se enfrentarán en un duelo crucial.

El combinado nacional busca recuperarse de su derrota en La Paz y retomar su buen desempeño en las eliminatorias. Bajo el calor de Barranquilla, los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren hacer respetar su casa frente a Chile, un equipo necesitado de victorias, que ocupa el puesto nueve de la tabla solo por encima de Perú.

En estas eliminatorias, Colombia ha sabido aprovechar su condición de local. Con el clima a su favor, la tricolor ha convertido el Estadio Metropolitano en un verdadero fortín. Después de cuatro partidos como local, el saldo es muy favorable, con tres victorias y un empate, lo que ha permitido a la selección mantenerse invicta en casa en su camino al Mundial 2026.

Iván ‘Bam Bam’ Zamorano, leyenda de la selección chilena, recordó en el programa ‘Leyendas de la Copa’ lo difícil que es jugar bajo el sol de La Arenosa. “Yo recuerdo cuando iba a Barranquilla, era insoportable jugar a las 2 o a las 3 de la tarde”, explicó Zamorano, “nosotros llegábamos al vestuario y parecía que te quemara. Era un sauna”.

El peruano Nolberto ‘Ñol’ Solano también intervino en la charla afirmando que era muy difícil jugar en esas condiciones. “Yo no me podía poner la ropa por el sudor, lo hacía hasta el último momento cuando el preparador físico me lo pedía”.

El enfrentamiento entre Colombia y Chile siempre es un duelo de alta tensión, cargado de historia y emociones. En los últimos diez encuentros por eliminatorias mundialistas, la paridad ha sido evidente: ambas selecciones han logrado dos victorias cada una, mientras que seis partidos terminaron en empate.

Uno de los momentos más recordados es el empate 3-3 en Barranquilla en 2013, durante las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. En ese partido, Chile estuvo a punto de sellar su clasificación, pero Colombia remontó heroicamente de un 0-3 para asegurar un lugar en el Mundial, gracias a dos goles de penal de Radamel Falcao en los minutos finales.

Para esta oportunidad, los pronósticos de las principales casas de apuestas tienen una cuota de 1.50 si la victoria es para Colombia, 4.33 en caso de empate y un 7.00 si la victoria es para el combinado chileno, de acuerdo con la casa especializada Betsson.

Colombia tendrá que saltar al campo de juego a revalidar ese favoritismo ante Un Chile golpeado por los malos resultados. La escuadra cafetera sabe que un triunfo dejaría la clasificación a la Copa del Mundo bastante encaminada.