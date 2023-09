Cuatro selecciones ganaron en la primera fecha; así quedó la tabla en las Eliminatorias CONMEBOL

Se disputó la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, con cuatro selecciones que se fueron vencedoras en el arranque del camino a la próxima cita orbital.

Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia sumaron de a tres puntos, luego de las victorias ante Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela, respectivamente. Las dos primeras, vale recalcar, ganaron por más de dos tantos de diferencia, mostrando un juego contundente.

Y es que la 'Canarinha', pese al penal desperdiciado por Neymar, se supo reponer y terminó goleando a los bolivianos con las anotaciones de Rodrygo, en dos ocasiones, Raphinha y Neymar, también en dos ocasiones, quien se pudo reponer del desaire del inicio.

En cuanto a Uruguay, la celeste tuvo el estreno del técnico Marcelo Bielsa. El 'Loco' vio destellos del juego que quiere implementar en el campo de juego, con un fútbol rápido y efectivo. Un doblete de Nicolás de la Cruz y un gol de Federico Valverde le dieron el triunfo a los 'charrúas', mientras que Arturo Vidal convirtió el descuento de una tímida selección chilena.

Entre tanto, Argentina y Colombia ganaron por 1-0. Messi anotó un golazo ante Ecuador y Rafael Santos Borré le dio el triunfo a los 'cafeteros' frente a los 'patriotas' en Barranquilla.

La segunda fecha de las Eliminatorias al mundial del 2026 se jugará el próximo martes 12 de septiembre con los encuentros: Bolivia vs Argentina, Ecuador vs Uruguay, Venezuela vs Paraguay, Chile vs Colombia y Perú vs Brasil.

Eliminatorias CONMEBOL: así quedó la tabla de posiciones tras la primera fecha

1 Brasil 3 puntos (+4)

2 Uruguay, 3 (+2)

3 Argentina, 3 (+1)

4 Colombia, 3 (+1)

5 Paraguay, 1

6 Perú, 1

7 Venezuela, 0 (-1)

8 Chile, 0 (-2)

9 Bolivia, 0 (-3)

10 Ecuador, -3 (-1)