“Davinson no es jugador para la Selección”: descarnadas críticas de Pinto al del Tottenham

La Selección Colombia cerró su participación de la triple fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar del mes de septiembre con una victoria contundente ante la escuadra chilena. El equipo de Reinaldo Rueda se vio compacto tanto en ataque como en defensa, a pesar que sus dos centrales, Oscar Murillo y Carlos Cuesta jugaban en pareja por primera vez.

Y es que el joven central Cuesta debutaba con la ‘tricolor’, ya que Davinson Sánchez no pudo actuar por acumulación de tarjetas amarillas. No obstante, el zaguero del Tottenham no tuvo buenas presentaciones ante Bolivia y Paraguay, y fue por ello que estuvo en el ojo del huracán. Uno de los personajes que influye en el fútbol colombiano es Jorge Luis Pinto quien le tiró a Sánchez por su rendimiento mostrado.

El timonel santandereano fue claro y contundente al decir que Sánchez no es un jugador para la selección, debido a que le hacen falta ciertos aspectos: “El tiempo de juego, el manejo de intención de juego y respaldos, quiebres defensivos, impacto de choques que no pueden ser tan agresivos”, señaló Pinto en el programa F90 de ESPN.

Asimismo, Pinto, agregó que a pesar que Davinson es un “extraordinario ser humano” le falta el “manejo pausado, equilibrado de la acción de juego. Tiene que corresponder a la línea de 4 porque es un sistema colectivo y no una acción individual” porque es notoria la “coordinación” para estar en la zaga colombiana, recalcó Pinto.

Por otra parte, el estratega indicó que la dupla hecha por Cuesta y Murillo tuvieron la “capacidad de salir jugando, reducir espacios bien” a pesar que la Selección de Chile no tuvo opciones de ataque, debido a las notables ausencias de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.