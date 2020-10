Davinson Sánchez contó detalles de la cercanía entre Queiroz y Mourinho

Davinson Sánchez habló en rueda de prensa en la previa al duelo ante Venezuela y se refirió a la relación que tiene su técnico del Tottenham, José Mourinho, y Carlos Queiroz, el entrenador de la Selección Colombia.

"Siempre me he considerado un afortunado, me han tocado buenos entrenadores como Carlos (Queiroz) y José (Mourinho). Esa cercanía que tienen... antes de venir José le envía saludes a Carlos y me dice que lo disfrute. Son entrenadores muy similares; a mí manera de ver en la forma en que plantean los partidos... quieren armar el equipo con una defensa que soporte, son prácticamente de la misma escuela", resaltó Sánchez.

Sobre el encuentro ante Venezuela, el central ‘cafetero’ analizó: "Venezuela es un grupo que viene creciendo mucho y muchos de sus jugadores han tenido un roce importante en la selección mayor. Es un equipo muy complicado que siempre nos ha generado mucha molestia por lo que significa el partido: es el clásico como tal. Los tres puntos es nuestro objetivo, pero sobre todo poner las condiciones", indicó.

Por otro lado, respecto a la opción de ser titular con Yerry Mina, Sánchez dijo que sabe cómo moverse en la zaga cuando juega con el central del Everton, pues ya se conocen desde antes.

"Con Yerry nos entendemos muy bien. Hemos tenido en los clubes momentos difíciles, pero la situación hoy es diferente. Creo que todo va bien, no cabe duda que tanto él como yo daremos todo para seguir en los clubes y que nos den la posibilidad de seguir en la Selección", puntualizó.

También Davinson se refirió al tema de arqueros, puesto que David Ospina no pudo llegar al país por el protocolo sanitario que hay en Napoli, Italia.

"Todos sabemos lo que David representa... es uno de nuestros capitanes, su forma de transmitir es muy importante. Es crucial que nosotros puedan dar ese soporte. El arquero que esté de titular tendrá la confianza del cuerpo técnico y de toda la selección", concluyó.