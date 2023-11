Ecuador hizo la tarea, le ganó a Chile y camina derecho en las Eliminatorias

La selección de Ecuador siguió escalando este martes en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 al ganar por 1-0 a Chile, que vio su crisis agravada y tendrá que recomponerse con un nuevo técnico con miras a mejorar su rendimiento el próximo año.



Con el solitario gol de Ángel Mena en el primer tiempo, la Tri disipó en parte las críticas que habían aflorado contra el seleccionador, el español Félix Sánchez, porque al final terminó sufriendo en exceso para obtener un triunfo que amargó el debut de Nicolás Córdova como seleccionador interino de Chile.



Ecuador cerró así la sexta fecha de las eliminatorias con 11 puntos de 18 posibles, aunque en su casillero solo figuran 8 por haber iniciado el proceso con -3 unidades por la sanción del caso Byron Castillo, nacido de una demanda de Chile, que con esta derrota se quedó con 5 puntos, fuera de la zona de clasificación para la Copa del Mundo.

La Roja salió decidida a contener la embestida de la Tri y trató de interrumpir el juego local con numerosas faltas y una salida rápida para buscar la espalda de la defensa ecuatoriana, pero apenas pudo generar peligro en el área rival en el primer tiempo, mientras que el equipo local llevó la iniciativa del partido.



El primer aviso lo dio Ecuador a los 11 minutos con un disparo de Kevin Rodríguez que el arquero visitante Brayan Cortés envió a córner.



Sin embargo, los locales no perdonaron en la siguiente, cuando Kendry Páez recibió el balón en la frontal del área y armó un potente disparo raso que Cortés alcanzó a despejar, pero ahí llegó Ángel Mena para cazar el rechace del arquero y hacer el único gol del encuentro.



Con ese tanto, Mena demostró que el seleccionador de Ecuador, el español Félix Sánchez, había acertado al incluirlo en el once titular, como también lo hizo con William Pacho, defensa central que actuó de lateral izquierdo y que cumplió con creces, para sorpresa de muchos.



Casi todo el juego ofensivo de Chile se inclinó por la banda derecha pero nunca logró generar superioridad.



Después del entretiempo, el combinado local se volcó sin éxito en la búsqueda del segundo gol que dejase sentenciado el partido.

Primero, un defensa chileno sacó casi sobre la línea de gol un remate de Jhojan Julio, que acababa de ingresar en lugar de Junior Sornoza, e instantes después un disparo de Moisés Caicedo fue desviado por Cortés lo suficiente para que no acabase en la red.



En la recta final el partido se abrió porque Chile adelantó líneas, tuvo contraataques con Ben Brereton y Alexis Sánchez que no supo concretar y su ocasión más clara fue un remate de cabeza del delantero del Villarreal en el minuto 89 que se estrelló en el poste.



A su vez, el ecuatoriano Rodríguez también envió un balón al palo en un disparo de larga distancia, pero no era su noche por mucho que buscó el gol. Pese a que los dos equipos pusieron todo para anotar, ya no hubo variación en el marcador, que resultó corto para los locales.