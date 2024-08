Ecuador reveló posibles convocados para las Eliminatorias: hay regresos

Quedan pocas semanas para que Ecuador vuelva a vibrar con las emociones de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se llevará a cabo en 2026. Pero, con las intenciones claras de clasificar al certamen mundialista, tendrán que sellar su paso en el regreso de las clasificatorias contra Brasil y Perú en condición de visita y local respectivamente.

Después de la Copa América 2024 en donde clasificaron a los cuartos de final y no pudieron llegar más lejos forzando los lanzamientos desde el punto penal contra Argentina, Félix Sánchez abandonó la dirección técnica. El ibérico mundialista con Catar no pudo con la presión que tenía apenas firmó con el combinado nacional y fue cesado de la dirección técnica de la ‘Tri’.

Fueron meses de incertidumbre y de rechazos por parte de Eduardo Domínguez, Luis Zubeldía, Marcelo Gallardo, Martín Anselmi o Guillermo Almada, hasta llegar a la solución con Sebastián Beccacece. Con el argentino, que firmó en primeros días de agosto, se vislumbró una nueva convocatoria con regresos polémicos de Gonzalo Plata y de Robert Arboleda tras actos de indisciplina en la concentración en una gira por Estados Unidos.

Pero, de acuerdo con información de Bolavip Ecuador, apoyándose del periodista Ufredo Borbor, Gonzalo Plata y Robert Arboleda no aparecen en las posibilidades que tiene Sebatián Beccacece en la lista de 23 futbolistas bloqueados para la doble Fecha FIFA en el mes de septiembre.

LA LISTA DE PRIMEROS CONVOCADOS DE ECUADOR PARA ENFRENTAR A BRASIL Y PERÚ

Sebastián Beccacece no perdió tiempo desde que tomó la dirección técnica de Ecuador y empezó a ver qué tipo de jugadores necesitaría para las Eliminatorias en septiembre. Esta será su primera lista definitiva con el combinado nacional ecuatoriano.

Habría un importante regreso de un futbolista que no pudo estar en la Copa América por lesión como es Pervis Estupiñán, además de la posible vuelta de Jhegson Méndez que no ha encontrado regularidad en clubes. Sebastián Beccacece no lo duda y tendrá a disposición al máximo goleador de la selección de Ecuador, Enner Valencia. Así las cosas, esta es la lista completa, según Ufredo Borbor de Marca 90:

Alexander Domínguez, Pedro Ortiz, Hernán Galíndez, Piero Hincapié, William Pacho, Félix Torres, Joel Ordóñez, Ángelo Preciado, Pervis Estupiñán, Layan Loor; Moisés Caicedo, Kendry Páez, Alan Franco, Jhegson Méndez, José Cifuentes, Joao Ortiz; Jeremy Sarmiento, Alan Minda, John Yeboah, Janner Corozo, Pedro Vite; Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Ronnie Carrillo.