El dilema de Sebastián Pérez: Boca Juniors o una oferta que tendría en México

Una de las sorpresas en la convocatoria de Reinaldo Rueda para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas fue el volante Sebastián Pérez, quien militó en el Boavista de Portugal hasta finalizar este semestre. Volvió a la Selección Colombia después de un largo tiempo en parte porque el DT vallecaucano lo tuvo en el Nacional campeón de Copa Libertadores.

Sebastián Pérez ya no seguirá en Boavista porque se vence su préstamo y el club luso no hará uso de la opción de compra; probablemente no siga en Portugal y deberá volver a Boca Juniors de Argentina (club que tiene sus derechos) para definir su futuro o ver si se abre un espacio en el equipo de Miguel Ángel Russo.

En medio de todo esto surgió un rumor del interés que tendría América de México por él para el segundo semestre de 2021. Esto se da porque Boca está interesado en Roger Martínez y se habló de una importante suma de dinero más el préstamo de un jugador para pagar el 50% de los derechos deportivos del delantero y ahí apareció el nombre de Sebastián Pérez.

En caso que Boca finalmente desista de contratar a Roger Martínez, igual Sebastián Pérez es una de las opciones que baraja el técnico Santiago Solari para su equipo tras una mala temporada en la Liga MX.

Cabe señalar que Sebastián Pérez salió de Boca Juniors en condición de préstamo y mercado por intensa polémica debido a algunas declaraciones que dio sobre “ser vegano” y cuestionado por un bajón de nivel en sus últimos meses con el club.