El volante que nadie tenía en planes y pide Selección Colombia: "Sobrio, elegante y administró bien"

La Selección Colombia volverá a tener acción en octubre, pues el jueves 12 se medirá con Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y cinco días más tarde visitará a Ecuador en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.

La intención de la plantilla de la Tricolor es llegar al menos a ocho puntos, y de a poco irse perfilando para disputar la Copa del Mundo 2026, a la cual clasificarán seis selecciones de forma directa y otra accederá al repechaje.

Por ende, el seleccionador Néstor Lorenzo está analizando algunas alternativas sobre todo en la mitad de la cancha debido a las ya conocidas bajas que tendrá el combinado para octubre, y uno de los nombres que suena -aunque no es un hecho que sea convocado- es el de Jorman Campuzano.

Pues el mediocampista de Boca Juniors ha mostrado un buen nivel en los últimos partidos, y pese a que sigue sin ser titular indiscutido, la prensa argentina lo pone como un jugador a tener en cuenta.

Asimismo, el periodista Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2, exaltó el buen nivel de Jorman Campuzano en los partidos más recientes de Boca Juniors, y refiriéndose solo a la ida de las semifinales de Libertadores contra Palmeiras, comentó que en los casi 20 minutos que disputó, fue "sobrio, elegante y administró bien".

Así las cosas, Jorman Campuzano, a quien pocos tenían en el radar para ser convocado a Selección Colombia es otro de los jugadores que no le podría caer mal a un combinado que encontró poco fútbol en Matheus Uribe, quizá no tenga a Jefferson Lerma y no ve en Wilmar Barrios una pieza que genere juego desde atrás.