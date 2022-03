"El liderazgo se puede reflejar sin hablar": Aguilar sale en defensa de Colombia tras rumores

La Selección Colombia jugará ante Bolivia y Venezuela, respectivamente por la penúltima y última fecha de la Eliminatoria a Qatar 2022. El conjunto colombiano deberá vencer a sus rivales y esperar que las otras selecciones tengan un traspiés para clasificar al Mundial.

No obstante, en la interna de la ‘tricolor’ hay cierto ‘malestar’, a pesar que se confirmó la continuidad de Reinaldo Rueda en el banquillo técnico.

Ante los rumores, el exfutbolista Abel Aguilar habló en Voces del Deporte de RCN Radio donde habló sobre el “liderazgo” del cual se dice que hace falta en la selección nacional: “El liderazgo se puede reflejar de muchas formar sin hablar. Con comportamientos. Hay que conocer bien a cada jugar y familia. La parte psicológica es fundamental. estamos pidiendo el liderazgo y no sabemos qué hay detrás de él. Falcao, David, Cuadrado, James; son ejemplo de eso. Cuando las cosas no se dan, dicen que ellos no lideran. Hay que entender al jugador y su entorno; no siempre se está bien”.

Asimismo, Aguilar agregó que Colombia tiene “liderazgo”, pues “están con Falcao” con quien ha compartido desde los 13 años: “Acomodar un grupo a una Selección es muy difícil. El entrenador juega un papel fundamental; donde yo dejo un mensaje y desde lo que hago los pueda unir. Siempre hay diferencias, uno no se lleva bien con todos. Cuando uno entiende al otro por encima de uno, es un logro. En la Selección hay liderazgo. Hemos salido de momento difíciles, que las cosas funcionen y que este proceso se termine en Qatar”.

"Los cambios generacionales no son tan fáciles de hacer. Los procesos son diferentes. El trabajo en la formación ha cambiado, la falta de recambio en los clubes, afecta en la Selección Colombia. Para llegar a mayores, yo tuve que jugar el Mundial Sub-20. Tuvimos que jugar la Eliminatoria a Sudáfrica que nos fue mal y esos nos ayudó. Ojalá terminemos con este ciclo en Qatar. Hay que comenzar a analizar lo que pasa en las etapas de formación, estamos en deuda todavía", sentenció Aguilar.