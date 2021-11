"El mañana no existe, vamos a ganar": Comesaña va con todo en el clásico ante Nacional

La fecha 19 de la Liga BetPlay está por dar inicio, y con esto, uno de los duelos que más expectativa genera es el 'clásico' paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, el cual enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas.

Así, y con el cuadro 'verdolaga' motivado luego de ratificarse como el mejor equipo del año y ganar la final de ida de la Copa BetPlay ante Deportivo Pereira, los 'poderosos' son quienes llegan, estadísticamente, con menos posibilidades de hacerse con los tres puntos.

Tras esto, uno de los protagonistas de Independiente Medellín, quien ya se hizo presente con declaraciones ante los medios de comunicación, fue el 'timonel' Julio Avelino Comesaña.

En rueda de prensa, el estratega uruguayo dio a conocer sus impresiones previas al duelo; de entrada precisó que "por más que no quiera, si veo la tabla, hay posibilidad de que con 30 puntos se clasifique".

Asimismo, Comesaña dejó claro que puede salir victorioso del encuentro, pues "no hay mañana, es hoy; el mañana no existe si no ganamos y vamos a ir al clásico a ganar. Es Nacional, sí, pero también ha perdido y puede perder contra nosotros".

De igual forma, el estratega finalizó recordando que es importante que desde todos los aspectos se viva un partido tranquilo "aspiro a que sea un espectáculo, en paz. Es muy bonita la fiesta de la ciudad. Si alguien tiene que ganar, que seamos nosotros".

Cabe recordar que el partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional se llevará a cabo el día domingo 14 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot desde las 4:00 p. m. (hora colombiana).