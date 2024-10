Luis Díaz en el ojo del huracán: la lesión de la que hablan en Bolivia

Cada vez falta menos para el inicio de la doble fecha de Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026 y, sin duda el compromiso entre Bolivia y Colombia es uno de los más llamativos de la jornada.

Sin duda, la altura es uno de los factores especiales para este partido, pues dicha condición suele favorecer al equipo local y poner un reto para los visitantes, en este caso, la selección de Néstor Lorenzo.

Ahora, la previa del compromiso se ha venido llenando de polémica y uno de los periodistas más reconocidos de Bolivia se sumó a esto con sus declaraciones en un programa de radio.

En medio del debate, Juan Pastén recordó el incidente entre Luis Díaz y Héctor Cuellar en el partido amistoso entre Colombia y Bolivia como previo a la inauguración de la Copa América.

"Este fue el que le pegó el sablazo a Díaz y todos los periodistas bolivianos aquí: ‘cómo le va a pegar, fue brutal’. Pregúntame la opinión a mí: de una vez debiste haberle partido la pata, con eso no jugaba hoy Díaz, no. Y cuando nos patean a los nuestros, los codean, los empujan, nadie dice nada", mencionó el periodista.

Pese a esto, la polémica no terminó ahí, pues Pastén siguió proclamando el triunfo de Bolivia el próximo 10 de octubre y además, advirtió que este será el paso necesario para que la Verde se encamine rumbo al Mundial.

"Cómo no voy a querer a los colombianos, si me van a dar el gusto más lindo el próximo 10, en el estadio de El Alto, cuando le hagamos 3 a 0. Cómo no los voy a querer a los colombianos si gracias a ellos enrrumbaremos al mundial y se los vamos a agradecer siempre, porque ganarle a un grande significa que somos más grandes. Felicidades, colombianos, los estoy esperando y miedo no les tengo, a la tóxica sí", declaró en medio de uno de los programas deportivos del país.

¿Cuándo juega Colombia en la fecha FIFA de octubre?

La selección Colombia se prepara para visitar a Bolivia el próximo jueves 10 de octubre en El Alto. otro lado, el equipo de Néstor Lorenzo recibirá en casa Chile el martes 15 de octubre en Barranquilla, en el marco de la décima fecha de las Eliminatorias Conmebol.