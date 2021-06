Tras siete meses de pausa, las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar-2022 vuelven entre jueves y viernes con la séptima fecha, en la que sobresale el duelo entre Argentina y Chile.

El certamen, que otorga cuatro cupos para Catar-2022 y al quinto la posibilidad de una repesca contra una selección de otro continente, tiene a Brasil líder con puntaje perfecto, 12 unidades, seguido de Argentina con 10.

Más atrás vienen Ecuador con 9, Paraguay y Uruguay con 6 cada uno; Chile y Colombia con 4 puntos; Venezuela con 3 y cierran las posiciones Bolivia y Perú con una unidad cada uno.

El regreso de las eliminatorias se da después de que en marzo la FIFA suspendiera la quinta y sexta fecha por la pandemia de covid-19 que azota con dureza a Sudamérica, la región que más la está sufriendo en este 2021.

El viernes se cerrará la fecha en Porto Alegre. Con la vuelta de Neymar, Brasil busca seguir con su marcha perfecta en el clasificatorio frente a un Ecuador que hasta el parate había presentado credenciales para quedarse con un cupo al Mundial.

Estas jornadas que fueron postergadas se reprogramarán en septiembre y octubre de este año.

Eliminatorias Sudamericanas 2022: partidos de la séptima fecha (hora Colombia)

3 de junio

3:00 pm Bolivia vs Venezuela

5:00 pm Uruguay vs Paraguay

7:00 pm Argentina vs Chile

9:00 pm Perú vs Colombia

4 de junio

7:30 pm Brasil vs Ecuador

Eliminatorias Sudamericanas 2022: tabla de posiciones antes de la fecha 7

1 Brasil (12 puntos)

2 Argentina (10

3 Ecuador (9)

4 Paraguay (6)

5 Uruguay (6)

6 Chile (4)

7 Colombia (4)

8 Venezuela (3)

9 Perú (1)

10 Bolivia (1)