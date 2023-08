Eliminatorias Sudamericanas: confirmada la programación de las fechas 1 y 2

La Conmebol dio a conocer este miércoles 2 de agosto la programación para la primera y segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

Si bien la Conmebol ya había anunciado que las Eliminatorias en este lado del mundo iniciarían en septiembre, seguía sin conocerse las fechas y los horarios para cada uno de los partidos de las primeras jornadas.

Asimismo, es un hecho que se mantendrán las jornadas FIFA los días jueves y martes -sobre todo- con algunas excepciones en las cuales habrá compromisos los viernes (como en la primera fecha).

Fecha 1 Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 7 de septiembre

Colombia vs. Venezuela (18:00 - 19:00)

Paraguay vs. Perú (18:30 - 19:30)

Argentina vs. Ecuador (21:00 - 19:00)

Viernes 8 de septiembre

Uruguay vs. Chile (20:00)

Brasil vs. Bolivia (21:45 - 20:45)

Fecha 2 Eliminatorias Sudamericanas

Martes 12 de septiembre

Chile vs. Colombia (21: 30 - 19:30)

Bolivia vs. Argentina (16:00 - 17:00)

Ecuador vs. Uruguay (16:00 - 18:00)

Perú vs. Brasil (21:00 - 23:009

Venezuela vs. Paraguay (18:00)

*Los horarios corresponden a los dos países que se enfrentan

Cabe recordar que en vista de la proximidad que hay con la próxima Copa del Mundo (menos de tres años), las jornadas FIFA se realizarán con una periodicidad más corta, y por ello, en octubre y noviembre también habrá dos fechas de Eliminatorias suramericanas por mes.

En cuanto al formato de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, se conservará el 'todos contra todos' de 18 fechas, pero ya no serán cuatro clasificados directos y uno al repechaje, sino seis y uno a la repesca.