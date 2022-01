Eliminatorias Sudamericanas: partidos de la fecha 15, horarios y canal de TV

Sin Neymar y sin Lionel Messi, el balón volverá a rodar después de 72 días cuando se dispute entre el jueves y el viernes la decimoquinta de las dieciocho jornadas de las eliminatorias sudamericanas, en las que Brasil y Argentina ya aseguraron su pasaje a Catar.

La Canarinha, líder absoluta con 35 puntos, y la Albiceleste, segunda con 29, tienen la vida resuelta de cara a las últimas cuatro fechas, pese a que cuentan con un partido menos que el resto de los ocho rivales.

Aún así, Neymar y Messi contribuyeron con goles y asistencias a la clasificación anticipada de sus selecciones al Mundial que se jugará al final del año.

Partidos de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericana: fechas y horarios

Jueves 27 de enero

4 pm Ecuador vs Brasil

6 pm Paraguay vs uruguay

7:15 pm Chile vs Argentina

Viernes 28 de enero

4 pm Colombia vs Perú

5 pm Venezuela vs Bolivia

Cómo ver las Eliminatorias Sudamericanas, fecha 15

Colombia: Gol Caracol

Argentina: TyC Sports

Perú: Movistar

Chile: Chilevisión

Venezuela: TLT Play