En Barranquilla están en desacuerdo con ingreso de público a partido de eliminatorias

Luego que la Administración distrital de Barranquilla solicitara al Gobierno Nacional, autorización para que 6.000 personas puedan ingresar al estadio Metropolitano para el partido por la eliminatoria al mundial de Catar, frente a la selección de Venezuela, en la capital del Atlántico se mostraron en contra de la iniciativa y la calificaron de irresponsable, debido a la coyuntura sanitaria por la que atraviesa la ciudad y el país.

De acuerdo al requerimiento de las autoridades locales, se espera que un 15 % de aficionados pueda acceder al partido que se celebrará el próximo 8 de octubre, con protocolos de bioseguridad.

Jorge Benítez, vendedor ambulante, se manifestó totalmente en contra de la idea. "La verdad, estoy en total desacuerdo con esa medida de querer habilitar un grupo de personas para partidos. Tengamos en claro que no hemos salido de una pandemia, la situación sigue incómoda y no podemos pensar que ya estamos libres de todo esto, al contrario, ahora con más razón es donde más tenemos que tener cuidado", sostuvo.

Dijo además que "no podemos ser imprudentes a botar todo lo que se ha hecho en tanto tiempo de cuarentena".

Por su parte, la estudiante Mariana Gutiérrez expresó su molestia con la propuesta de la Alcaldía. "No estoy de acuerdo. Me parece un acto de irresponsabilidad del señor alcalde Pumarejo, de querer solicitar al Gobierno que le den permiso para vender entradas al partido en el Metropolitano. Son almas que se pueden contagiar. No me parece que él esté pensando en el bien de todos los barranquilleros, ni de la ciudad, está pensando es en el dinero. No dañemos lo que hemos construido hasta este momento", señaló la universitaria.

A su turno, el comerciante Miguel Acosta calificó de perversidad la iniciativa de las autoridades. "En estos momentos de crisis tan difícil que está pasando, no solo Barranquilla, sino Colombia y el mundo, estar pensando en pretender que un grupo de personas pueda ingresar al estadio, me parece perverso, maquiavélico. ¿Cómo se les ocurre pensar en primer el bien económico, por el bien general? Eso no se debe permitir. No están pensando, si no es en ver, cómo producen dinero", puntualizó el ciudadano.

La petición de la Administración distrital se fundamenta en los buenos indicadores de salud pública que presenta actualmente Barranquilla con relación a la COVID-19, reflejando una importante disminución de casos y muertes por esta patología.