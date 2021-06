EN VIVO: Venezuela vs Uruguay; fecha 8, Eliminatoria Sudamericana

Sin Edinson Cavani, pero con Luis Suárez, la selección uruguaya enfrenta este martes a una Venezuela urgida de ganar en casa en la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Catar-2022.

Se espera que el equipo de Oscar Tabárez presente novedades en la visita al Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, tras empatar 0-0 con Paraguay el jueves pasado en Montevideo. Nahitan Nández y Nicolás de la Cruz podrían ser las principales variantes en la Celeste, reporta la prensa uruguaya.

El compromiso ante los guaraníes estuvo marcado por un gol anulado a Jonathan Rodríguez con una controversial intervención del VAR y protestas de Tabárez.

"No entramos en el drama ni en la euforia. Esto es fútbol", comentó este lunes Tabárez en rueda de prensa. "El hecho de que no se consigan resultados o se esté en una posición incómoda creo que no dice todo sobre lo que ocurrirá al final de la eliminatoria. Esto es muy cambiante y dinámico", agregó el experimentado entrenador de 74 años.

Uruguay se ubica en el quinto lugar de la tabla, con siete puntos en cinco presentaciones, los mismos que Paraguay, cuarto, y Colombia, sexto. Brasil lidera con 15.

La Vinotinto, en tanto, perdió 3-1 ante Bolivia en La Paz, con lo que su margen de error se redujo al mínimo con apenas tres unidades, ocupando el penúltimo puesto.

Su técnico, el portugués Jose Peseiro, espera ver una versión del equipo más parecida a la que venció 2-1 a Chile en su última presentación premundialista como local, el 17 de noviembre.

"Si lo pudimos hacer contra Chile, podemos hacerlo contra Uruguay", manifestó.

- "VAR del VAR" -

El jueves, el gol del 'cabecita' Rodríguez fue borrado del marcador por fuera de juego de Matías Viña, quien estaba en posición adelantada, pero no participó de la jugada. La sentencia se mantuvo pese al chequeo del videoarbitraje.

"Vamos a tener que poner un VAR del VAR", se quejó Tabárez trs el encuentro.

Pasando página, Uruguay podría abandonar la línea de tres en el fondo utilizada ante Paraguay.

El mediocampista Rodrigo Bentancur es baja por acumulación de tarjetas amarillas, sumándose a la ausencia de Cavani, quien debe cumplir un segundo partido de suspensión por la expulsión en la doble fecha premundialista anterior, además de varios delanteros como Maxi Gómez, Darwin Núñez, Gigirgian De Arrascaeta y Cristian Stuani, que no fueron citados por lesión o por estar contagiados de covid-19.

Ello abre un espacio, probablemente, para Nicolás de la Cruz en la zona media.

- Lluvia de bajas -

Venezuela, que echa en falta a los lesionados Salomón Rondón, Yordan Osorio, Yangel Herrera y Yeferson Soteldo, tendrá que lidiar además con la suspensión del central Wilker Ángel por acumulación de amonestaciones. El extremo Darwin Machís, que estaba en observación, tampoco llega.

Con el agujero que deja Ángel, Peseiro tendrá que reacomodar la zaga, que se vio muy frágil ante Bolivia en los 3.600 metros de altitud de La Paz. Marcelo Martins Moreno firmó un doblete entonces y ahora Venezuela tendrá que verse las caras con Luis Suárez.

"A jugadores referentes como Suárez no se les controla en lo individual, sino en lo colectivo. Si le llegan balones a Suárez como le llegaron a Moreno, te va a hacer daño", advirtió Peseiro.

Mikel Villanueva pasaría del lateral izquierdo a su demarcación natural en el centro de la defensa.

El partido comenzará a las 18H30 locales (22H30 GMT) con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

- Alineaciones probables:

Venezuela: Joel Graterol - Roberto Rosales, Jhon Chancelor, Mikel Villanueva, Luis Mago - Tomás Rincón, Junior Moreno, Cristian Cásseres Jr - Alexander González, Jefferson Savarino - Josef Martínez. DT: Jose Peseiro.

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, Jose María Giménez, Diego Godín, Matías Viña - Nahitan Nández, Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz - Jonathan Rodríguez y Luis Suárez. DT: Oscar Tabárez.