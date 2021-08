“Es un verdadero ejemplo”: elogios a Falcao y ‘piedras’ para James

Siguen las reacciones tras la convocatoria anunciada por parte del técnico Reinaldo Rueda para los próximos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias. El ex centrocampista del equipo ‘cafetero’, Fabián Vargas, cuestionó la actitud que han tenido varios jugadores, al criticar su ausencia en la lista para afrontar los encuentros de septiembre.

Vea también: 'Bolillo' no se esconde tras convocatoria de Colombia: regreso de 'Juanfer' y ausencia de James

Vargas, en especial, señaló a James Rodríguez, quien dio pie para que hombres como Johan Mojica y John Córdoba mostraran su malestar con mensajes en redes sociales. “Siento que hay cosas que están abriendo puertas con temas que no deberíamos ni tocar con otros jugadores que empiezan a quejarse porque no les llaman a la selección. Me sorprende mucho, creo que esa puerta la ha abierto James con sus declaraciones”, dijo el ex volante en un programa de ESPN.

“Si uno de los supuestamente líderes importantes del grupo lo hace, creo que les da esa libertad a los otros para decir, si él lo hace yo también lo puedo hacer. Me sorprende mucho, nunca lo había visto, que hayan salido tantos jugadores a estarse quejando de esa forma porque no los llaman a una convocatoria”, agregó.

Le puede interesar: Duras críticas a Mojica y Córdoba por faltarle el "respeto" a la Selección Colombia

Fabián Vargas, en todo caso, elogió la decisión de convocar a Falcao, quien a pesar de no estar al ciento por ciento, fue llamado por Reinaldo Rueda, más que todo por su rol de líder en el grupo de convocados de la Selección Colombia.

“Un jugador que en su momento no estuvo bien físicamente y simplemente le dijo el técnico, no me llame en este momento porque no estoy para la selección. Utilice mi cupo para alguien que esté mucho mejor; después, es alguien que ha sumado desde donde le ha tocado dentro de la cancha, fuera de la cancha y desde su equipo, desde la distancia cuando no lo han convocado, manteniendo serenidad y tranquilidad a la hora de no estar en las convocatorias. Me parece que eso es lo que está buscando Reinaldo (Rueda), mostrar lo que es un verdadero ejemplo”.