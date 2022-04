“Eso tal vez le costó”: jugador de la Selección Colombia tiene claro por qué fracasó Queiroz

La Selección Colombia continúa siendo uno de los temas coyunturales en el país, pues la eliminación de cara a la Copa del Mundo 2022 ha permitido críticas de distintos actores y muchas partes se han visto inmersas.

De tal forma, salió a relucir una versión acerca de la posible razón de la salida de Carlos Queiroz del combinado patrio, recordando que el entrenador portugués dirigió cuatro duelos clasificatorios.

Tras su salida, fue el vallecaucano Reinaldo Rueda quien tomó las riendas de la 'sele', pero no logró los objetivos en la Copa América 2021 y por supuesto en lo que se refiere a la clasificación a Qatar.

Así las cosas, uno de quienes se animó a hablar sobre su desvinculación de la 'sele' fue Santiago Arias, quien en un diálogo en Caracol dio su perspectiva de la salida de Queiroz.

"Cada entrenador tiene sus métodos", dijo el lateral diestro en primer momento, "yo estuve con él y había que adaptarse a lo que quería".

No obstante, manifestó lo que desde su punto de vista habría sido determinante en su salida, pues "él no había estado en Suramérica antes y tal vez eso le costó", dando a entender que posiblemente su forma de dirigir es poco acorde con la adoptada por los futbolistas en este lado del mundo.

Asimismo, el jugador del Granda de España contó que "no hubo problemas con él ni con nadie", rescatando de cualquier responsabilidad las rencillas que según algunos se habrían presentado internamente.

"No estuve en los partidos (contra Uruguay y Ecuador) y no sé qué habrá pasado internamente", dijo acto seguido, pero enfatizó en que en la Selección "hay un grupo tranquilo que habla todo y no creo que esté para pelear con ningún entrenador".

Así, el jugador de 30 años habló sobre lo que fue la salida de Carlos Queiroz y manifestó que tras recuperarse las lesiones presentadas y volver a los entrenamientos con el Granada, espera ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Colombia en futuras oportunidades.