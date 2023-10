Espaldarazo a James por su convocatoria a la Selección: "Los cracks tienen que estar"

Se viene una nueva fecha de Eliminatorias al Mundial 2026, donde la Selección Colombia tendrá dos partidos ante Uruguay como local y ante Ecuador como visitante en los que buscará sumar para mantenerse en zona de clasificación directa a la próxima Copa del Mundo en Norteamérica.

En esta oportunidad, Néstor Lorenzo volvió a incluir a James Rodríguez dentro del grupo de convocados para los compromisos de este mes de octubre, algo que, por supuesto, no estuvo exento de la polémica a raíz de los pocos minutos de juego que recibe en el Sao Paulo, con quien ya fue campeón de la Copa de Brasil.

Pese a ello, el cucuteño cuenta con el respaldo de diferentes personalidades, quienes consideran que puede ejercer una buena influencia en el grupo. Al respecto, Teófilo Gutiérrez, con quien coincidió en el Mundial de Brasil 2014, se mostró a favor de su convocatoria para los siguientes juegos de Eliminatorias.

"Los cracks siempre tienen que estar. Ellos son diferentes y no se puede comparar a un crack con otro jugador que apenas está empezando y no tiene la talla para jugar las Eliminatorias. James la tiene , yo sé lo que él hace y suma para la selección sin importar donde juegue. No dudemos de él, de su capacidad y la de los compañeros que están haciendo una labor importante". manifestó en entrevista a El Heraldo de Barranquilla.

'Teo', actual jugador del Deportivo Cali, es consciente de las habilidades que tiene James, por lo que considera que le puede aportar a la Selección Colombia para enfrentar las Eliminatorias.

El delantero, quien fue pieza importante para la clasificación al Mundial de 2014, está concentrado con el cuadro azucarero para enfrentar como visitante a Junior en uno de los platos fuertes en una nueva fecha de la Liga Betplay. El barranquillero regresa a su ciudad y particularmente a un equipo en el que dejó huella en su anterior paso.

