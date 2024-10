Estalló Gareca: le hizo fuerte reclamo a periodistas en plena rueda de prensa

Estalló Gareca y le hizo fuerte reclamo a periodistas en plena rueda de prensa

En la rueda de prensa previo al duelo frente a la ‘Canarinha’, Ricardo Gareca explotó haciendo un fuerte llamado de atención a la prensa, aceptando sus comentarios sobe el fútbol que demuestra Chile, pero advirtiendo que ellos no son los expertos en esta disciplina, él si lo es.

"En el fútbol no me molesta nada porque me dedico a esto. A partir de que me hice profesional, he transitado toda la vida en el fútbol. Conozco el termómetro del fútbol. Nada me disgusta. Elevo el tono porque me pongo más enfático, no lo hago en forma molesta. Lo tomo como parte de mi trabajo. Todos opinan de fútbol. La situación que estamos no me gusta, quiero revertir esto, no es que esté molesto con ustedes, con las opiniones. Con total honestidad. Ustedes no son técnicos, yo sí, me dedico a esto", empezó diciendo el ‘tigre’.