FIFA no se la perdonaría a Argentina por pelea en Brasil; este sería el posible castigo

En la sexta fechas de las Eliminatorias sudamericanas, Argentina y Brasil se midieron en el estadio Maracaná, pero las cosas no salieron como se pensaba y todo terminó en una pelea entre los hinchas y la policía, por lo que la FIFA tomaría acciones al respecto.

Primero se dio a conocer que tras los actos en contra de la hinchada argentina, hay posibilidades de que la FIFA tome la decisión de quitarle puntos a Brasil, que para esta ocasión era el equipo local y el directo encargado de impartir seguridad.

Pero no suficiente con todo eso, en las últimas horas se reveló que la AFA tendrá que responder también por algunos hechos que podrían costarle a los argentinos.

Bien, pues según se pudo conocer, la acusación a la AFA corresponde a "comportamiento inadecuado de los aficionados" y, no suficiente con eso, también podría ser sancionado por un retraso en el inicio del partido, pues Lionel Messi le solicitó a sus compañeros volver al camerino y no jugar el compromiso hasta que no hubiese la seguridad de que podría disputar el encuentro sin más problemas de orden público.

Así las cosas, queda claro entonces que por lado y lado la FIFA podría actuar, más después de ver que la CONMEBOL emitió un comunicado en el que prácticamente dio a entender que este tipo de inconvenientes debían ser sancionados por el ente regulador del fútbol mundial.

Con el panorama claro, ahora solo queda esperar si realmente la actual campeona del mundo recibirá un castigo, el cual puede ser con la sanción de su hinchada, el cobro de una amplia suma de dinero o el retiro de puntos.