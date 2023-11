Carlos Antonio hizo balance Colombia en las Eliminatorias: cuestionó a Lorenzo y pidió 3 delanteros

La Selección Colombia vivió dos partidos de bastante éxito tras las victorias ante Brasil y Paraguay en las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo nacional consiguió seis puntos y llegó al tercer lugar de las clasificatorias.

Para el entorno del cuadro cafetero fue evidente que Colombia supo administrar el resultado ante el equipo de Daniel Garnero. Los cafeteros mantuvieron la ventaja desde los primeros minutos y lograron extender su invicto en las seis jornadas disputadas.

Néstor Lorenzo fue bastante cuestionado por un sector de la prensa y la afición, que manifestó que el técnico se encontró con el resultado del partido. Para gran parte de los expertos y los hinchas fue evidente que el planteamiento de los últimos minutos casi termina costando caro.

Una de las voces que hizo referencia a lo hecho por el técnico argentino fue la de Carlos Antonio Vélez. El periodista habló sobre las decisiones del DT que pudieron terminar influyendo en el resultado de manera negativa.

En un balance de lo hecho por el reconocido comunicador habló sobre lo que han sido todos los partidos del equipo nacional. El comentarista también analizó lo que fueron las decisiones de Lorenzo y apuntó varios jugadores que deben ser convocados.

“Tres triunfos, apretando nalga, y 3 empates, pero Invictos. Los mejores juegos ante Paraguay 70’ y contra Venezuela. DT inseguro, inestable, cambios tardíos, incoherente y no cierra partidos. Falta gol y definición. Tenemos goleadores que no llama y no pone como Marco Pérez, Leonardo Castro, Mateo Casierra y Harold Preciado”, dijo inicialmente el comunicador sobre lo hecho por el DT.

Vélez también apuntó que entre lo más destacado aparecieron James Rodríguez y Luis Díaz. El comentarista reconoció que ambos futbolistas pasan por un gran momento y se han ganado a pulso un lugar en la tricolor.

Por ahora, Colombia tendrá que prepararse para los últimos partidos del año. La tricolor tendrá dos amistosos durante el mes de diciembre en los Estados Unidos ante México y Venezuela.