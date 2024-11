Figura de Uruguay calentó el partido con Colombia: ¿Es una revancha?

La selección de Uruguay está lista para recibir este viernes 15 de noviembre a Colombia en el estadio Centenario de Montevideo en partido de la fecha 11 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo.

El equipo charrúa afrontará el compromiso con grandes novedades, teniendo en cuenta el regreso del mediocampista Rodrigo Bentancur, quien volvió a una convocatoria luego de cumplir con una larga sanción.

Lea también: Atento Colombia: Uruguayo recibió sanción a horas del partido

Bentancur destacó en rueda de prensa que el encuentro contra Colombia no será una revancha con respecto al duelo disputado en las semifinales de la Copa América que dejó como vencedor al conjunto de Néstor Lorenzo.

"Estoy enfocado 100% acá, sabemos que Colombia es un rival durísimo. No lo tomo como una revancha, porque el partido de Copa América lo hicimos muy bien. Lo vivo de la misma manera que vivo los demás, voy a dar el 100% y tratar de representar a la selección de la mejor manera”, afirmó.

El mediocampista describió las virtudes de Colombia, pero al mismo tiempo explicó cómo afrontará el partido Uruguay.

"Sabemos el rival que es Colombia, el equipo y los jugadores importantes que tiene. Nosotros miramos nuestro trabajo. Tenemos una grandísima selección con grandes jugadores. Lo demostramos antes. Es importante para ver dónde estamos en este momento", agregó el jugador del Tottenham.

Vea también: La IA predijo el resultado de Uruguay vs Colombia: "De pocas opciones"

Finalmente, Rodrigo Bentancur habló de su larga ausencia en la selección.

“El tema lesiones quedó atrás, estoy 100% físicamente. Empezar la pretemporada y jugar en el club me ayudó mucho, me puse muy bien físicamente. Cuando ayer me notificaron la tomé como con la selección: asumirlo, que ese es el primer paso, y estar con la familia, pensar en positivo”, puntualizó.