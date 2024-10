Fossati no aguanta más: se filtra radical decisión para Eliminatorias

No fue posible para Perú ni mucho menos para Jorge Fossati una nueva prueba en busca de levantar cabeza y dar golpes en la Eliminatoria Sudamericana. El último de la tabla en la Fecha 9, logró superar al tercero, Uruguay. Con un solitario y agónico tanto de Miguel Araújo, la ‘Blanquirroja’ logró salir del sótano y sepultar a su clásico rival, Chile en la última casilla.

Pero, tras demostrar una buena cara contra Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, todo se vino abajo en condición de visita contra Brasil en un doloroso 4-0 que poco a poco, sacó de quicio a Jorge Fossati con radicales decisiones. Lo primero es que el estratega charrúa siempre hablaba al finalizar el partido en caliente con sus dirigidos, y en esta ocasión, se reveló que esa charla no se dio.

Sergio Peña afirmó después de la caída ante Brasil que, “no hemos hablado todavía. Vamos a ir al hotel y ahí hablaremos seguramente, pero todavía no hemos hablado de nada”. Tal vez por lo que podía venir después, Jorge Fossati tomó esa medida de no dar palabras hacia sus convocados.

Sin embargo, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas afirmó que, “esto ni se discute. Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro”, sentenciando que no hay ninguna idea de cesar a Jorge Fossati, por lo menos no en octubre dejando la expectativa con las últimas dos fechas del 2024 de Eliminatorias.

LA DECISIÓN RADICAL DE JORGE FOSSATI PARA LA PRÓXIMA FECHA

Perú está sumergido en una gran necesidad de obtener puntos, pues todavía puede levantar su camino y aspirar a una clasificación, pese a la dificultad que tiene por el puntaje y por su flojo rendimiento. Desde suelo peruano ya empiezan a especular con la próxima convocatoria, y, Jorge Fossati, que todavía sobrevive en el banquillo ‘Blanquirrojo’ ya tomó una decisión radical.

La urgencia es meter goles en los próximos partidos. Perú enfrentará en el clásico del Pacífico a Chile, y en la segunda salida, tendrá que viajar a Buenos Aires para medirse a Argentina. Gustavo Peralta, periodista peruano afirmó que Jorge Fossati cocina el regreso de André Carrillo a la dinámica Bicolor.

Por fortuna, André Carrillo ha venido sumando minutos con Corinthians en Brasil y espera seguir dando de qué hablar en el Brasileirao y en la Copa Sudamericana. Carrillo puede ser una importante opción en las bandas donde se podría forjar la creación goleadora.

No obstante, Gustavo Peralta reveló que ya habría un primer descarte para la próxima fecha de noviembre. Se trata nada más y nada menos que del goleador, Paolo Guerrero que tendría más dificultad poder meterse en la convocatoria de la selección nacional para enfrentar a Chile y Argentina.