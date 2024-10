Fossati se derrumba con su nómina: crisis en Perú en Eliminatorias

Para nadie es un secreto que la selección de Perú deberá obtener, por lo menos, cuatro puntos de los seis posibles que están en juego en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. La tarea no va a ser para nada sencilla ante Uruguay en el Estadio Nacional de Lima ni contra Brasil en condición de visitante.

Aunque, como punto favorable, Perú tiene que Uruguay y Brasil tampoco están en sus mejores momentos. En el caso de los charrúas, vienen de dos igualdades sin goles contra Paraguay y Venezuela. Por su parte, la ‘Canarinha’ venció a Ecuador, pero se estrelló con Paraguay cayendo por la mínima diferencia.

Jorge Fossati necesita conseguir unidades para salvar su cargo en el combinado nacional peruano. Dos caídas, seguramente, acabarán con la gestión del uruguayo que va último en la tabla de posiciones con tres puntos y sin ninguna victoria hasta ahora. Pero, la crisis se hace mucho más extensa para Fossati y sus dirigidos con las bajas de cinco titulares que complica al estratega uruguayo.

BAJA DE UN REFERENTE PARA ENFRENTAR A URUGUAY: YA SON CINCO DE TITULARES

Jorge Fossati se hunde más, no por temas que dependan de él, pues no puede detener una lesión de algún jugador convocado. Las lesiones se han tomado la concentración de la selección de Perú dejando grietas y urgencias dentro del combinado nacional.

Para este compromiso, había cuatro bajas ya confirmadas por el cuerpo técnico de Jorge Fossati. No podrán estar, Renato Tapia y Gianluca Lapadula por lesiones. Dos referentes que no podrán estar y, además, no llamó a Paolo Guerrero que podía suplir al ítalo peruano. Sumado a los mencionados, tampoco estarán Marcos López y Wilder Cartagena por acumulación de amarillas.

La cosa no se detiene ahí con cuatro titulares. Pues, se confirmó la baja de Luis Advíncula que no podrá estar por unas molestias. El periodista Gerson Cuba reveló la situación que vive el lateral derecho de Boca Juniors. “Luis Advíncula, el jugador no está entrenando a la par y camina con dificultad, es descartada su presencia ante Uruguay”, precisó el periodista.

Como si fuera poco, la baja de Luis Advíncula se da justo cuando convocó de manera urgente a Erick Noriega, jugador de Alianza Lima. El defensor central se unió el martes 8 de octubre a la dinámica del seleccionado dirigido por Jorge Fossati.