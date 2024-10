Problemas para Fossati: Perú presenta cambios de última hora para Eliminatorias

El defensa central de Alianza Lima, Erick Noriega, fue convocado a la selección de Perú para la presente fecha FIFA, en la que la bicolor se enfrentará a Uruguay el viernes y a Brasil el martes próximos, según informó este lunes la Federación Peruana de Fútbol (FPF).



En un comunicado compartido en la red social X, la Federación anunció el llamado de Noriega, de 22 años y nacido en Japón, "de cara a los partidos clasificatorios ante Uruguay y Brasil".



Noriega debutó en 2020 en el fútbol profesional de Japón, en los equipos de Machida Zelvia y Shimizu, antes de pasar al Straelen de la tercera división alemana.



El año pasado llegó a la Universidad San Martín de la segunda división peruana y este año subió a la Liga 1 con Comerciantes Unidos, tras lo cual se unió al Alianza Lima.



Este año también debutó en la selección peruana en el amistoso ante Nicaragua disputado en marzo pasado.

La selección de fútbol de Perú comenzó este lunes a preparar su estrategia para el decisivo partido de eliminatorias para el Mundial 2026 que disputará el viernes contra Uruguay, con la asistencia a la Villa Deportiva Nacional (Videna) de los convocados de equipos nacionales y de siete de los trece jugadores que militan en el exterior.



Tras una jornada de descanso dominical, la selección que dirige el uruguayo Jorge Fossati sumó a Joao Grimaldo, Alexander Callens, Jesús Castillo, Luis Abram, Pedro Gallese, Piero Quispe y Wilder Cartagena, como parte de un primer grupo de convocados de equipos del extranjeros que ya llegó a Lima.



Fossati afirmó el sábado pasado que "no hay ningún peruano que quiera ganar más" que él a la selección uruguaya, aunque remarcó que no se debe "entreverar en ciudadanía o en espíritu patriótico" este encuentro, que "es un partido de fútbol".



El seleccionador también comentó sobre las posibilidades que tiene para reemplazar al delantero Gianluca Lapadula y al centrocampista Renato Tapia, quienes fueron dados de baja de la convocatoria de Perú por estar lesionados.

"Obviamente que lo lamentamos, yo quisiera tenerlos a todos pero no podemos quedarnos lamentando por los que no están, sino valorar a los que están, que si están acá es porque tienen las cualidades para hacerlo", sostuvo.



Señaló, al respecto, que sigue desde hace un tiempo a Luis Ramos, un delantero del Cusco de la Liga 1 peruana al que ha convocado por primera vez a la Bicolor tras la lesión de Lapadula.



También dijo que el centrocampista del Universitario Jorge Murrugarra, al que llamó tras confirmarse la lesión de Tapia, "estaba avisado" de esa posible convocatoria.



Agregó, sin embargo, que el jugador Jesús Castillo, del Gil Vicente portugués, "es la opción más lógica" para ocupar la plaza de Tapia frente a Uruguay.



Fossati publicó el pasado lunes una lista de convocados en la que no fueron incluidos el experimentado delantero Paolo Guerrero, el media punta André Carrillo ni el creativo Christian Cueva.



Perú, que ocupa actualmente la última posición de las eliminatorias sudamericanas, con solo tres puntos en ocho jornadas, recibirá a Uruguay con la obligación de sumar una victoria, y cuatro días después visitará a Brasil.