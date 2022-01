Fredy Rincón defiende a Teo y ‘destroza’ a Rueda: “¿Qué tiene que demostrar?"

Freddy Rincón no se la perdonó al técnico Reinaldo Rueda. El jugador sacudió el ambiente de la Selección Colombia con sus críticas hacia el técnico por no llamar a Teófilo Gutiérrez, jugador que volvió a demostrar su jerarquía el año pasado al ser el referente de un Cali campeón.

El nacido en Buenaventura cuestionó sin piedad a Rueda, preguntándose por qué no tuvo en cuenta a Teo, quien pudo aportar jerarquía y experiencia al combinado cafetero en el remate de las Eliminatorias a Catar 2022.

"A Colombia le falta fútbol, no sé por qué no se llama a Teo. Uno no sabe cuál es el criterio que tiene Rueda para llamar a los jugadores a la Selección", dijo Rincón, evidenciándose la molestia por haber excluido a Teófilo de la Selección Colombia.

“Califico la convocatoria con 6. ¿Qué tiene que demostrar Teo para ser llamado? Llaman a Yaser en lugar de Teo, que puede dar experiencia, que es de Barranquilla", agregó Freddy Rincón en Caracol. “Teo salta con la Selección Colombia y la Selección gana más confianza, es el jugador del campeonato, ayudó mucho al Cali a ser campeón”.

Este fin de semana, los jugadores convocados por Reinaldo Rueda comenzarán a reunirse con miras al partido frente a Perú en Barranquilla del próximo viernes 28 de enero. Posteriormente viajarán a Buenos Aires para el encuentro frente a Argentina del 1 de febrero.