"Frustración, tristeza y desilusión": mensaje de Cuadrado tras la derrota de Colombia

La Selección Colombia perdió ante Argentina en la fecha 16 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 y complicó aún mas las opciones para clasificar, ya que quedó con 17 puntos en el séptimo puesto en la tabla de posiciones.

Uno de los jugadores más criticados es el lateral o extremo derecho Juan Guillermo Cuadrado, ya que se le cuestiona que con la camiseta del equipo nacional no logra tener el rendimiento que demuestra en Juventus.

Lea también: Una verdad que le duele a Colombia: "Es un equipo frío, amargo, sin sangre"

Adicionalmente, se crítica al director técnico Reinaldo Rueda por no realizar variantes con Cuadrado y por mantenerlo siempre dentro del terreno de juego sin importar su presentación.

Este miércoles 2 de febrero, el futbolista de 33 años fue el primero de los integrantes de la Selección Colombia en pronunciarse en sus redes sociales, en donde reconoció la "frustración, tristeza y desilusión".

Le puede interesar; Los tóxicos de la Selección: tres responsables del fracaso de Colombia

"Ha sido un camino muy difícil de recorrer, solo Dios sabe la frustración, la tristeza y la desilusión que sentimos de no ver los resultados que queremos y solo Dios sabe cuanto amamos esta camiseta que representa un país que amo, pero aunque duela tanto, sigo levantando mis manos a ti Señor Jesús porque mi adoración no depende de lo que me des sino de quien tu eres, Mi Señor, Mi Salvador"