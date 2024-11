Galíndez reveló la promesa ante Colombia: “Nos propusimos no ser menores”

No fue la mejor noche para la Selección Colombia ante Ecuador en Barranquilla. Los ecuatorianos se salieron con la suya, se florearon e inquietaron en los primeros 25 minutos de la primera parte. Un gol solitario de Enner Valencia abrió la puerta para la victoria ecuatoriana después de casi 60 años sin poderle ganar a los colombianos en condición de visitante.

Llegó la expulsión de Piero Hincapié, pero de igual manera, Ecuador fue inteligente cerrando los espacios y con un Hernán Galíndez más que inspirado para quedarse con la victoria. De hecho, con esa ventaja numérica, Colombia se hizo con el balón y con las opciones, pero fue el argentino ecuatoriano que atajó todos los embates ofensivos.

Colombia sufrió más de la cuenta en este mes de noviembre con dos derrotas, una ante Uruguay de manera agónica, y otra con Ecuador de camerino y por una gran torpeza en la zaga defensiva de la selección cafetera. Hernán Galíndez, uno de los grandes héroes de la histórica victoria habló con la prensa ecuatoriana afirmando la importancia de haber sumado seis unidades.

HERNÁN GALÍNDEZ DESTACÓ EL COMPROMISO DE LA SELECCIÓN ECUADOR

Ecuador llegó a la misma línea que Colombia con 19 puntos aprovechando los tropiezos colombianos durante noviembre, y las dos victorias de la ‘Tri’. Sebastián Beccacece priorizó durante los 90 minutos en la presión de su equipo contra los futbolistas locales que sufrieron con el balón en los pies. Así se gestó el único gol de Enner Valencia en una distracción defensiva.

Colombia atacó con remates que inquietaron a Hernán Galíndez, figura de la victoria. El argentino, nacionalizado como ecuatoriano afirmó que, “nos propusimos ganar acá, nos propusimos no ser menos que Colombia. Creo que hasta la expulsión hicimos un gran partido, después obviamente había que sufrir, pero a mí me gusta que de esta forma que ganamos demostramos que no solamente este equipo sabe jugar cuando tiene que jugar, sino que cuando tiene que meter somos los primeros en hacerlo”.

Posteriormente, destacó las fortalezas que tuvieron durante los 90 minutos, “verlos a mis compañeros tirándose de cabeza, trabando todas las pelotas y corriendo hasta el cansancio, me parece que esta selección está demostrando un compromiso enorme por este país, por estos colores, por toda nuestra gente, por estar en el próximo Mundial. Entonces, nos vamos muy felices”. Ecuador quedó tercero con 19 unidades a solo cuatro de poder clasificar al Mundial.