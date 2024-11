[Video] Durán y Ríos se desquitaron con la prensa tras la derrota de Colombia con Ecuador

Posteriormente, aunque con otro periodista, quien se desquitó fue el mediocampista Richard Ríos, que le respondió fuerte a alguien que le preguntó por cómo se sentía físicamente, pues no es un secreto que el futbolista de Palmeiras fue de los peores de la cancha, y fue uno de los responsables del gol de Ecuador.

"¿Por qué me preguntas eso a mí en particular?", dijo Ríos en un tono airado aunque con menos prepotencia que Durán. Y reconoció que tuvo responsabilidad en el gol de Ecuador. Eso sí, encaró al periodista y dijo que "no tenía nada" en su contra.

Video de la respuesta de Richard Ríos a periodista tras derrota de Colombia con Ecuador