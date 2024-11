Toda de Lorenzo: los errores claves de Colombia contra Uruguay y Ecuador

La Selección Colombia cerró una doble fecha de Eliminatorias bastante floja. El combinado tricolor sumó dos derrotas en sus partidos ante Uruguay y Ecuador y fue en el peor seleccionado sudamericano de las fechas 11 y 12 con 0 puntos, 4 goles en contra y dos a favor.

Una de las claves en las caídas del combinado nacional estuvo en la manera como Néstor Lorenzo manejó la nómina. El entrenador quiso priorizar algunas situaciones que no le dieron resultado, especialmente en los cambios durante momentos claves del partido. Sumado a no encontrar el equilibrio en el medio campo.

El primer gran error del entrenador argentino fue su incapacidad para poder gestionar la ausencia de Jefferson Lerma. El mediocampista del Crystal Palace fue remplazado por Juan Camilo Portilla y aunque el ex América de Cali no lo hizo de mala manera, quedó claro que por el bajo nivel de Richard Ríos no fue suficiente para ganar los duelos en el medio campo.

Colombia tuvo sus dificultades en esta zona del campo. En sus partidos más físicos, la tricolor no pudo suplir la ausencia de su garantía en la recuperación. Un escenario que la tricolor ya había vivido en la Copa América. Fue evidente que nunca existió un plan de juego alternativo para llenar el lugar de Lerma.

Otro de los inconvenientes del entrenador argentino fue su mala gestión de la situación de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Para el entrenador, el volante de Racing fue titular ante Uruguay, pero posteriormente lo dejó en el banco de suplentes ante Ecuador.

La presencia de James fue bastante polémica ante los ecuatorianos, el del Rayo Vallecano demostró que no estaba en su mejor estado de forma y terminó teniendo un nivel regular. La apuesta del entrenador por el cucuteño terminó saliendo mal en un partido donde el estado de forma era clave para resolver el resultado.

Otro de los puntos en los que el técnico no logró dar en el clavo fue en los delanteros. Ni Jhon Jáder Durán ni Jhon Córdoba pudieron marcar diferencia en el área. El planteamiento táctico de jugar a la pelota parada como arma principal de gol fue débil ante las zagas defensivas de los charrúas y ecuatorianos, que pudieron librarse de ello fácilmente.

Los delanteros no supieron encontrar formas para generar peligro en el arco rival y en las opciones que tuvieron terminaron siendo bastante flojos en la definición. Al DT le faltó un tercer hombre en ataque que pudiera llegar a resolver las pocas chances que se generaron.

Sumado a lo anterior, el nivel de jugadores como Daniel Muñoz, Johan Mojica y Jhon Arias fue otro aliciente para vivir dos encuentros de los más flojos en las clasificatorias. El equipo nacional no tuvo ideas para romper con la estrategia rival y se quedó corto de carácter para sobreponer las malas situaciones.

Ahora, Colombia deberá salir a buscar lo perdido casa en otros duelos de peso. El elenco tricolor volverá a jugar en el mes de marzo por Eliminatorias visitando a Brasil y recibiendo a Paraguay.