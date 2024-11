Lorenzo señaló al culpable de la derrota ante Ecuador: "se pudo evitar"

En la conferencia de prensa posterior a la derrota 0-1 de Colombia ante Ecuador en la jornada 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, Néstor Lorenzo, director técnico de la selección colombiana, analizó el partido y se refirió a la jugada del gol de los ecuatorianos.

Lorenzo comenzó destacando que el balance del encuentro no era positivo, dado que Colombia no logró sumar puntos. "El balance por supuesto que no es positivo en cuanto a que no sumamos", expresó, dejando en claro su descontento con el resultado. El entrenador también se mostró molesto por la jugada que originó el gol de Ecuador, señalando que se trató de una acción que podría haberse evitado. "No estoy contento, sobre todo porque el gol de Ecuador fue de una jugada que se pudo evitar", comentó haciendo referencia a los defensores.

A pesar del gol en contra, el entrenador destacó la reacción de su equipo después del tanto de Ecuador. Según Lorenzo, Colombia tuvo el tiempo suficiente para tratar de equilibrar el marcador, y de hecho, la selección nacional dominó el juego tras la expulsión de un jugador ecuatoriano.

Vea también: Toda de Lorenzo: los errores claves de Colombia contra Uruguay y Ecuador

"Tuvimos todo el tiempo para recuperar después del gol de ellos. Cuando se quedan con un hombre menos de ahí en adelante el partido fue nuestro y lo buscamos por todos lados", afirmó, reconociendo la presión constante ejercida por Colombia durante el tramo final del encuentro.

El técnico también analizó el proceso que está llevando a cabo con la selección, asegurando que el grupo sigue fortaleciéndose y que continúa confiando en los jugadores. "Se está generando un grupo fuerte y competitivo, sigo teniendo la misma fe en el proceso y en el grupo de cara al futuro", comentó, dejando claro que mantiene su confianza en el trabajo a largo plazo.

Le puede interesar: Luis Díaz lanzó pulla en Colombia: "nos cuesta hacer un gol"

Por último, Lorenzo expresó su frustración por la espera de cuatro meses hasta el próximo partido de las Eliminatorias. "Lamento que falten 4 meses para el próximo partido, estoy muy caliente pero bueno a seguir".