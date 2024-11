Luis Díaz lanzó pulla en Colombia: "nos cuesta hacer un gol"

Colombia no tuvo su mejor presentación en la doble fecha de Eliminatorias del mes de noviembre, pues el equipo de Néstor Lorenzo perdió su dos compromisos contra Ecuador y Uruguay.

Sin duda, la derrota por la mínima diferencia ante Ecuador fue más dolorosa, pues Colombia era local en el compromiso y contó más de un tiempo con un jugador en el terreno.

Pese a esto, tras la derrota Luis Díaz fue uno de los más críticos y habló sobre el desempeño del equipo en el partido contra los dirigidos por Sebastián Beccacece.

"Sí, sabíamos que era un rival muy duro, ya lo conocemos y sabemos a lo que juega. Tiene grandes jugadores y sabíamos que iba a ser duro y físico porque ellos están acostumbrados a jugar este tipo de partidos, así como nosotros. Fallamos en concretar en el gol, porque a pesar de todo, creo que intentamos y dimos todo como equipo; obviamente hay cosas por mejorar pero si hubiéramos metido una, o dos o tres que nos quedaron ahí debajo del arco claras, el resultado habría sido diferente", dio a conocer tras la derrota.

Pese a esto, el delantero del Liverpool destacó algunos detalles de Colombia en el juego en los que se debe fortalecer.

"Quedarse con la actitud, seguir mejorando, qué bueno que te pase acá, tanto grupal como en lo individual hay que autoevaluarse y corregir; se toca aprender de cada momento de estos", mencionó.

Además, el jugador con pasado en el Junior de Barranquilla fue claro en su análisis del juego, pues Colombia debía conseguir la igualada para poder imponerse en el segundo tiempo.

"Si nosotros marcábamos un gol, que era más fácil, ellos se iban a recoger, a replegar; iba a ser un partido inteligente y fue lo que hicieron, trataron de ganar las faltas más posibles lejanas al arco y nosotros no concretamos y tuvimos chances, muchas chances y el rival nos pega y nos pegó primero, y eso también fue una falla. No podemos empezar un partido y que nos metan un gol de esa manera y a nosotros nos cuesta hacer un gol y que no los hagan de esa manera. Obviamente hay que corregir eso y trabajarlo".