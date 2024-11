Gareca condicionado en Chile por polémica medida: “Ustedes no sirven”

Este martes 19 de noviembre, Chile tendrá una nueva oportunidad para empezar a ganarle a un mal momento que están pasando en las Eliminatorias Sudamericanas. Los australes se juegan las cartas con Ricardo Gareca en el banquillo y con la necesidad de ganar unidades para salir del bache futbolístico, la crisis y el fondo de la tabla tras 11 fechas disputadas.

Ricardo Gareca se juega la vida después del empate sin goles contra Perú en el Clásico del Pacífico y ahora deberá volver a sumar, pero con la necesidad de que sea de a tres contra su similar de Colombia. Una derrota dejaría por fuera al entrenador que, en los últimos meses ha recibido un sinfín de críticas sobre sus decisiones en la ‘Roja’.

Vea también: La noticia de última hora que pone a Chile con ventaja ante Venezuela

En la conferencia de prensa del lunes 18 de noviembre, Ricardo Gareca habló sobre su continuidad en la selección de Chile, sentenciando que solo tiene cabeza para el partido contra Venezuela. “La verdad que soy consciente de todo yo, así que preferiría evitar responderle en cuanto a eso. Más que una pregunta me está haciendo un análisis de la situación. Así que quédese tranquilo, que soy consciente de todo, tengo consciencia de todo en estos momentos”, dijo el argentino.

LA CRÍTICA POR LA CONVOCATORIA A RICARDO GARECA

Sin duda alguna, todo el país está completamente dividido frente a la continuidad de Ricardo Gareca. Los malos resultados impactan fuertemente en una selección necesitada para las Eliminatorias Sudamericanas en el fondo de la tabla. Las urgencias se ven reflejadas partido a partido y contra Perú, criticaron bastante al entrenador argentino por las pocas variantes que hizo y en el momento en que las hizo.

De hecho, un exjugador chileno, Eros Pérez habló acerca del panorama de Ricardo Gareca sentenciando que, “es una situación muy problemática. Venezuela nos supera en fuerza, velocidad, patrones de juego”. Esa decisión de ser cauto con los cambios dejó más dudas en el director técnico y en el país. Pues el mismo Pérez estalló contra el argentino.

Le puede interesar: Gareca tomó decisión sobre su futuro en Chile: “No veo más allá de eso”

Eros Pérez sentenció al estratega afirmando que, “nunca vi eso de no hacer cambios. El mensaje para Cabral, Cepeda, Pávez, Mora y Tapia en Perú fue ‘ustedes no me sirven’”. Además, propone que Chile empiece a citar a jugadores jóvenes para dar un cambio generacional.