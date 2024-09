Gareca respondió a las críticas de Arturo Vidal: "nadie sabe más que nosotros"

El entrenador argentino Ricardo Gareca no tuvo el mejor debut en las Eliminatorias al frente de la selección de Chile al caer 0-3 en su visita a Argentina en partido de la fecha 7 que se disputó en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Luego de la derrota, Gareca fue fuertemente criticado y uno de los más severos en cuestionarlo fue el mediocampista Arturo Vidal.

“¡Este huev.. no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino. Miren a Argentina, están jugando los mismos de siempre hace cuánto, varios años, ¿no? Acá hay que agradecerle el esfuerzo a los muchachos, pero están quemando a muchos jóvenes”, afirmó el futbolista de 37 años.

Este lunes 9 de septiembre, Ricardo Gareca se pronunció sobre lo dicho por Vidal. En un primer momento, el entrenador aseguró que no escuchó al mediocampista.

"No sé qué declaró Vidal", inició diciendo.

Posteriormente, un periodista le comentó al estratega lo dicho por Arturo Vidal, a lo que respondió que no entraría en polémicas.

"Son visiones, el cargo que representamos es de la selección nacional, no me permitirá estar en polémicas con colegas ni con jugadores de clubs con la importante de Vidal. Es una voz autorizada, no tengo qué decir, son opiniones", afirmó.

Gareca continúo asegurando que respeta todas las opiniones y más si vienen de una voz autorizada como la de Arturo Vidal.

"Son opiniones, nosotros sabemos lo que sentimos como grupo, nadie sabe más que nosotros. Sobre las opiniones no voy a polemizar por que respeto las opiniones de todo el mundo, mientras no haya una agresión física, después hemos sido muy respetuosos de las opiniones. Cada uno opina lo que ve dentro del campo de juego, tenemos que aceptar las críticas, lo que no me permito es generalizar y entrar en polémica", afirmó.

Lo sucedido entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal se registra antes de que la selección de Chile reciba este martes 10 de septiembre a Bolivia en la fecha 8 de la Eliminatoria sudamericana.