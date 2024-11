Gareca rompió la interna en Chile: el jugador que no volverá a convocar

Desde hace algunas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, parecía que la relación entre los referentes de la selección de Chile y Ricardo Gareca no iba para ningún lado. Arturo Vidal se atrevió a desafiarlo, Charles Aránguiz también se rebeló y dejó de formar parte del combinado, aunque había expectativa, dado que podía volver para enfrentar a Perú y Venezuela.

Otros retirados como el ‘Pato’ Yáñez tampoco aprobaba las decisiones de Ricardo Gareca partido a partido y fecha tras fecha en las Eliminatorias Sudamericanas. Gareca sabe que sí o sí, deberá conseguir por lo menos cuatro unidades para salvar su cargo y salir del fondo de la tabla. Además, eso le permitiría seguir con vida con las pretensiones de clasificar al Mundial, aunque las opciones son escasas.

Ricardo Gareca volvió a generar polémica con su convocatoria para la fecha 11 y 12 de las Eliminatorias dejando afuera a Arturo Vidal y Charles Aránguiz, además de la ausencia de Alexis Sánchez que viene de recuperarse de una lesión. Gabriel Arias se negó a ser convocado, se retiró de Chile pensando solamente en Racing, según información de medios chilenos.

EL JUGADOR QUE RICARDO GARECA NO VOLVERÁ A CONVOCAR

En medio de la crisis y las urgencias que tiene Ricardo Gareca para estas siguientes jornadas, se destapó la interna del seleccionado chileno no solo por lo de Gabriel Arias, sino por la sorpresiva salida de Carlos Palacios que fue desconvocado antes de enfrentar a Colombia.

La ANFP afirmó que la decisión de la salida de Carlos Palacios era unilateral, mientras que el futbolista sentenció y desmintió todo, “lo respeto, hoy vine a apoyar a mis compañeros, confiaba totalmente en ellos. No fue unilateral mi salida, en el comunicado dijeron que yo estaba liberado, me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara, pero está bien, lo respeto”.

Además, señaló que, “son problemas míos, yo no te los voy a decir a ti, tú no me los vas a solucionar, son cosas personales que yo tengo. Dicen que uno es antipatriota, que se tiró del barco, pero si hubiese sido otro jugador no lo hablarían tanto como lo hacen conmigo”.

Estas polémicas rompieron todo en el camerino de la selección austral. Pues, el exjugador, Marcelo Barticciotto afirmó en el programa F90 de ESPN que Carlos Palacios será borrado por lo sucedido, por lo menos, no mientras siga Ricardo Gareca, “a Palacios no lo va a llamar más, porque hubo un enojo clarísimo, ahora que no dijeron nada de atrás o eso…”. Justamente, el ‘Tigre’ no lo tuvo en cuenta.