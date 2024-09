Gareca sufre para enfrentar a Colombia: baja confirmada de referente

Para nadie es un secreto que el tema de Ricardo Gareca con la selección de Chile hay que tomarlo con pinzas, especialmente en esta fecha 9 y 10 que se avecina en el mes de octubre. La ‘Roja’ deberá recibir a Brasil, y posteriormente, viajará a Barranquilla para medirse contra Colombia.

Ricardo Gareca necesita sí o sí conseguir los seis puntos o por lo menos cuatro para salvar su cargo como director técnico de Chile. El argentino no ha tenido la mejor suerte iniciando su camino en la Copa América en donde quedaron eliminados en la fase de grupos con dos unidades y en el tercer puesto del Grupo A sin goles a favor.

Pero, ahora, a una semana para entregar la lista de convocados para las Eliminatorias de octubre, Ricardo Gareca sufre un dolor de cabeza con la baja confirmada de uno de sus pilares fundamentales en la zaga defensiva.

MATÍAS CATALÁN SE PIERDE LAS ELIMINATORIAS CON CHILE

En la última fecha disputada, Chile jugó con Paulo Díaz y con Matías Catalán como pareja de defensores centrales. Sin embargo, no podrá contar en estas jornadas con Catalán. El chileno argentino salió mermado en el último juego con su club, Talleres de Córdoba.

Sobre los 56 minutos del Talleres de Córdoba vs Racing de Avellaneda, Matías Catalán dejó literalmente todo en el gramado para salvar el descuento de la ‘Academia’ barriéndose en el suelo para evitar un gol in extremis. Infortunadamente, en esa acción salió golpeado y no pudo continuar.

La jugada continuó y Roger Martínez no pudo capitalizar el gol cuando Matías Catalán seguía tirado en el piso buscando la asistencia de sus compañeros y del cuerpo médico del club. La tensión aumentaba con el zaguero central y la cara de preocupación y de dolor agudizaba más la situación que se estaba viviendo. Toda la atención se puso en la lesión del habitual convocado a la selección de Chile y se confirmó lo peor.

Retirado en camilla, Matías Catalán se perderá la doble fecha en octubre. De por sí, contra Brasil no iba a poder jugar por tarjetas amarillas, pero por lesión, no estará ante Colombia. Y es que, de acuerdo con César Luis Merlo, el panorama del zaguero no es para nada positivo y no alcanzará a llegar a las próximas tres semanas para el compromiso en Barranquilla.

El periodista argentino mencionó en su cuenta de X, “[CONFIRMADO] Matías Catalán no jugará para Chile en los partidos de Eliminatorias ante Brasil y Colombia. El primer diagnóstico es esguince en la rodilla derecha. Este lunes se hará estudios y se conocerá con exactitud el grado de la lesión". Una baja sensible para las pretensiones de Ricardo Gareca.