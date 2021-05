Gustavo Cuellar se ilusiona: convocatoria a la Selección y llegada de Reinaldo Rueda

Gustavo Cuellar fue convocado a la Selección Colombia por parte del técnico Reinaldo Rueda. El jugador del Al-Hilal de la Liga Profesional de Arabia Saudita, quiere demostrar sus condiciones con la ‘Tricolor’ y por eso habló con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 sobre su preparación en este fútbol.

"Bien, mi nivel está bien. He tenido mucha continuidad desde que llegué. En la parte física siempre me he mantenido a tope. Considero que mi competitividad sigue siendo la misma que tenía en Brasil, pero obviamente es un fútbol muy diferente. Siempre he estado pensando en la Selección, que es un orgullo", declaró el futbolista.

Respecto al nivel mostrado en ese fútbol, el mediocampista asegura que ha trabajado mucho para continuar con el rendimiento que tenía en Brasil cuando estaba en el Flamengo, por eso cree que es llamado por Rueda e intentará dar lo mejor de sí.

"Mi nivel de mentalidad y competencia no lo he cambiado. Es otra cultura, pero continúo siendo el mismo. El nivel de exigencia va en cada uno. Hay partidos que son más fáciles, pero hay tres equipos acá que son muy competitivos. El equipo donde estoy tiene jugadores de muchísima calidad. Se compite y eso es lo más importante. No hay que relajarse", indicó.

Sobre el presente de la Selección Colombia y las dos goleadas recibidas ante Uruguay y Ecuador, Cuellar piensa que se deberá pasar la página en busca de mejores resultados urgentemente.