Histórico argentino llenó a Colombia de elogios: "Es un proceso similar"

Antes del partido entre Colombia vs Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, hay mucho en juego en estas Eliminatorias y uno de esos aspectos es el clima que preocupa a Lionel Scaloni, pero también afectará bastante al elenco local en su visita a la capital del Atlántico.

Hay mucha expectativa acerca del partido y uno de los históricos exfutbolistas del combinado albiceleste referenció las ventajas que tiene Colombia y que o han llevado a este nivel compitiendo de tú a tú contra grandes selecciones. El proceso de Néstor Lorenzo, sumado al buen momento que pasan jugadores como Luis Díaz o James Rodríguez son factores para tener en cuenta para las Eliminatorias.

El partido del martes 10 de septiembre será una oportunidad única de Colombia para dar un golpe a la bicampeona de América y campeona del mundo en Catar 2022. Los colombianos no le ganan desde hace 17 años por Eliminatorias Sudamericanas, en dicho encuentro, en el Estadio El Campín de Bogotá.

Con la final de la Copa América, Sergio el ‘Kun’ Agüero, que en pleno certamen continental había llenado de elogios a Colombia, ahora lo volvió a hacer antes de abrir un nuevo capítulo entre ambas selecciones en el historial. El ex Barcelona, Manchester City y Atlético de Madrid se explayó sobre Luis Díaz y el proceso exitoso.

SERGIO AGÜERO DESTACÓ EL PANORAMA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

En primer lugar, tocó el tema de Luis Díaz, a quien describió de la siguiente manera, “ha demostrado su calibre una y otra vez. En cualquier caso, creo que Colombia creció gracias a la experiencia de Luis en Europa. Llevó a todo su equipo a otro nivel. No es el único jugador que lo hizo: Muñoz jugando en el Palace también es digno de mención. Este tipo de antecedentes hace que una selección sea más completa”, mantuvo en skate.com. También lo destacó como la mejor pareja de extremos en Premier League con Mohamed Salah.

De la Selección Colombia explicó que, “lo he dicho antes de la final, lo he dicho también después del partido. Colombia está pasando por un proceso similar al de Argentina. Ningún equipo puede ganar un título sin llegar primero a la final. Tuvimos una historia similar, con una final de la Copa Mundial que se nos escapó y dos Copas Américas también. Al final, sucedió. Así que creo que hay que valorar el trabajo de Colombia. Tienen un gran equipo, un personal muy profesional, y, a su debido tiempo así, verán los resultados. Su selección ha sido un rival difícil, y lo será durante muchos años”.

Finalmente, afirmó sobre el partido en Barranquilla, “es un contexto diferente. Una final no es una eliminatoria, hay mucho en juego y no hay posibilidad de ajustar cuentas. Durante la fase de clasificación, uno quiere asegurarse el pase al Mundial a lo largo de una serie de partidos. Eso no significa que vaya a ser un partido fácil para nosotros. He jugado contra Colombia con la ventaja de jugar en casa: tienen mucho apoyo de la grada y eso se nota. Seguramente será igual de reñido y complicado que antes”.