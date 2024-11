Histórico de la Selección Colombia le explica a Luis Díaz cómo jugar para brillar

A pesar de brillar en cada partido de Liverpool, el extremo Luis Fernando Díaz no ha tenido el mejor rendimiento en sus últimos compromisos con la camiseta de la Selección Colombia. A Díaz se le cuestiona sus altibajos en los compromisos de la Eliminatorias y su poco protagonismo.

Sobre esta situación se pronunció Faustino 'Tino' Asprilla, histórico delantero de la Selección Colombia que también se destacó en la Premier League con el Newcastle.

En primer lugar, Asprilla aseguró que Luis Díaz debe entender las diferencias entre jugar en Liverpool y con la camiseta de su país.

"Él no ha podido entender que no tiene que gambetear en la mitad de la cancha. Él no lo ha podido asimilar ahí. Hubo una pelota que le dieron en el área, ahí tenía que encarar, y la paró y tiró un centro que le cortaron, esas son las pelotas que tiene que coger”, dijo en ESPN.

Por otro lado, el Tino explicó Lucho debe ser más colectivo con sus compañeros y ceder rápido el balón hasta el punto de jugar a uno o dos toques cuando esté en el centro del campo.

“Mientras no entienda que, en la Selección Colombia, cuando juegue en la mitad de la cancha, si no juega a uno o dos toques le va a quedar muy difícil... No sé quién es el que se le arrima y le dice ‘Lucho, aquí es a toques’. Nadie le habla, nadie le dice nada y él pierda y pierda balones. Insiste y vuelve y pierde”, agregó.

Próximo partido de Colombia

Después de caer ante Uruguay, la Selección Colombia volverá a jugar en la Eliminatoria este martes 19 de noviembre recibiendo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a Ecuador a partir de las 6:00 de la tarde.