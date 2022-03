Jackson se posiciona del lado de los críticos de Rueda: “No veo un gran cambio"

El recuero de la Eliminatoria y el Mundial Brasil 2014 sigue vigente en la mente de varios aficionados de la Selección Colombia. El papel desempeñado por la 'tricolor' rumbo a la cita orbital fue muy bueno y su quinto lugar en el campeonato es hasta el momento el mejor resultado del combinado nacional en una cita orbital.

Vea también: La alternativa en ataque que baraja Rueda: el segundo bloqueado vs Bolivia y Venezuela

Dentro de los jugadores destacados del equipo que dirigía José Néstor Pékerman, uno de los de mayor nombre para aquel momento era Jackson Martínez. El chocoano brillaba en el Porto, dónde era claro referente de ataque. Sus números en el equipo luso le daban la posibilidad para pelear la titular de la tricolor.

Para Jackson, su estadía en la Selección no fue tan dulce. El ex-delantero manifestó que incluso en su mejor momento no se sentía parte del equipo:

"A mi me tocó una situación difícil, muy complicada. Una de ellas fue en el Mundial. Yo hablé con el entrenador. porque no me sentía parte del equipo por circunstancias que pasaron". dijo el jugador en dialogo con Win Sports.

Le puede interesar: Selección Colombia suma nombres; tres nuevos 'bloqueados' para ir por el milagro

Las declaraciones de Jackson en referencia su rol en la Selección durante 2014, se sumaron a la reflexión del jugador sobre la importancia del funcionamiento del equipo y el papel de los delanteros.

Esto último, en referencia a la actualidad del combinado nacional.

“No veo un gran cambio. Con los jugadores que tenemos la Selección puede ser mucho más atrevida, podría jugar tener mucho más en la parte técnica" esto en declaraciones para ESPN.

Jackson, también dio su opinión sobre la propuesta del equipo de Rueda, en el que considera que la culpa no puede recaer sobre una sola parte del conjunto:

"El problema es de funcionamiento, no se están creando las opciones que antes se creaban".

''En cuestión de los delanteros de la Selección, algo está pasando, pero no es cuestión sólo de ellos porque es funcionamiento del equipo en general'', manifestó el jugador en Win Sports, con referencia al problema de generación que tiene el equipo de Rueda.