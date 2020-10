Jhon Córdoba analiza la competencia que tendrá con Falcao y Duván Zapata

El delantero colombiano del Herta Berlín, Jhon Córdoba, habló sobre su primer llamado a la selección y aseguró que hay una buena competencia entre los hombres del frente de ataque, por lo que él espera aportar su grano de arena para estos duelos de la Eliminatoria.

Le puede interesar: La clave de Jeison Murillo para que Colombia haga "6 de 6" en Eliminatorias

El delantero aseguró que está muy contento con esta convocatoria y que espera aprender mucho de los jugadores de más experiencia para hacer mejor las cosas, tanto en el equipo nacional como en su club en Alemania.

“Muy contento de por fin recibir el llamado, sabemos que hay una bonita competencia, hay jugadores de mucha calidad en al frente de ataque. Yo confió en mis condiciones, yo vengo a aprender y mostrar lo que hago cada ocho días como mi equipo”, dijo Córdoba.

De las posiciones que puede ocupar en el campo de juego, Jhon aseguró que siempre ha sido delantero ‘9’ pero que sin duda puede cumplir varias funciones, ya que ahora en el Herta está tirado hacia un costado y esto le permitió marcar en el último encuentro que disputó.

“Yo siempre he jugado como delantero centro, pero también he tenido sistema donde me ha tocado desplazarme a la banda, ahora lo estoy haciendo en el Herta en una línea de tres con todos los delanteros tenemos que rotar, yo me adapto rápido a varios sistemas y espero hacerlo de la mejor manera”, confirmó el jugador colombiano.

Jhon Córdoba no se preocupa por estar desde el minuto 1 en la titular del equipo, sino que espera tener un crecimiento como deportista y ahí sí poder aportar mucho más juego al equipo nacional, cuando se dé la oportunidad.

“Sabemos que hay competencia, sabemos que hay jugadores de mucha calidad, estoy en una etapa de crecimiento en la que puedo aprender mucho más. Vengo pasando un buen momento en mi club y espero intentar aportar todo lo que pueda, a la competencia es dura, pero esto es fútbol y tratare de aportar lo que pueda para que todo salga bien”, explicó el delantero.

Lea también: Jorman Campuzano habló sobre la posibilidad de ser titular ante Venezuela

De lo que ha podido hablar con Carlos Queiroz y el resto de sus compañeros, Córdoba aseguró que es un grupo muy unido, que en el vuelo desde Europa pudo compartir con varios deportistas y hablar del primer rival que es Venezuela y con el cual se espera obtener tres puntos.

“He tenido la oportunidad de hablar con todos, es un grupo que desde el cuerpo técnico hasta los jugadores es muy unidos. Creo que todos tenemos claro que Venezuela no va a ser un rival fácil, nosotros sabemos las condiciones que tenemos y los jugadores que hay en esta selección y debemos aprovechar eso, tenemos que sacar un resultado positivo”, finalizó el deportista.