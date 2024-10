Jorge Fossati le suma presión a Perú previo al duelo con Uruguay: "será decisivo"

El seleccionador de Perú, Jorge Fossati, afirmó que el partido de este viernes contra Uruguay es "el más importante" de su equipo en las eliminatorias para el Mundial 2026.



"Mañana (viernes) es el partido más importante de la eliminatoria", declaró Fossati en una rueda de prensa antes del último entrenamiento de Perú en el Estadio Nacional.



El seleccionador dijo que trata de reducir la ansiedad en su equipo, pero que todos los jugadores saben "la importancia del partido de mañana, de la capacidad del rival".

"Siento que día a día el plantel está más fuerte, los entrenamientos han salido muy bien, creo que vamos a llegar muy fuertes", aseguró.



Ratificó que los miembros de la plantilla son conscientes de la posición crítica en la que está al ocupar el último puesto, y "de la importancia de los puntos" de esta jornada.



"Nosotros tomamos los partidos siempre de la misma manera. Mañana es el partido más importante de la clasificatoria, sí será decisivo o no, solo Dios lo sabe. Vamos a salir con la misma mentalidad de siempre", enfatizó.



Fossati admitió que enfrentar a la selección de su país de origen "no deja de ser especial", pero aclaró que trata "de separar lo que es la parte estrictamente deportiva, con otras cosas que tiene que ver, como la nacionalidad, eso no está en juego".

"Yo soy el técnico de Perú, no hay ni un peruano que quiera que la selección gane más que yo", reafirmó.



El seleccionador también aclaró que, si bien el lateral de Boca Juniors Luis Advíncula tiene una lesión, no está totalmente descartado del partido con la Celeste.



La selección de Perú se jugará este viernes una de sus ultimas cartas para mantener sus opciones en las eliminatorias para el Mundial del 2026, frente a un Uruguay, que llega como tercera de la clasificación con 15 puntos.



La Bicolor llegará al encuentro que cierra la novena jornada sin el delantero Gianluca Lapadula, ni los centrocampistas Renato Tapia y Advíncula, todos afectados por sendas lesiones.