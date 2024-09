Kevin Mier gana elogios para ser titular en la Selección Colombia: "Lo pongo"

La Selección Colombia encara el reto de las Eliminatorias Sudamericanas después de una estelar participación en la Copa América. Sin embargo, el subcampeonato no vale nada si no se consigue la clasificación al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, ni mucho menos si no se hace un gran papel en el certamen mundialista.

Dentro de las Eliminatorias que regresan en septiembre, Colombia deberá enfrentar a sus similares de Perú en Lima y Argentina en Barranquilla. Camilo Vargas parece ganarle la posición a Álvaro Montero y a Kevin Mier en el pórtico del combinado nacional, pero la discusión ahora gira alrededor de Vargas y Kevin Mier, arqueros que atajan en la Liga BBVA MX con Atlas y Cruz Azul respectivamente.

Justamente, en el programa de Antena 2, Gracias X Venir, abrieron el debate sobre quién debería ser el guardameta en un futuro y pensando en el Mundial de 2026 cuando Camilo Vargas llegue a las justas con 37 años, mientras que Kevin Mier afrontaría esta Copa del Mundo con 26.