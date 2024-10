"La precisión iba a ser clave": el dardo de Néstor Lorenzo tras la derrota en Bolivia

Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa tras la derrota de Colombia contra Bolivia en El Alto, en un partido donde sus dirigidos tuvieron varias opciones de cara al arco.

El equipo cafetero tuvo varios factores importantes en el partido para irse arriba en el marcador, pues Bolivia jugó más de la mitad del partido con un hombre menos tras la expulsión de Héctor Cuellar al minuto 20 del partido tras su falta sobre el delantero Roger Martínez.

El gol de Bolivia llegó en el segundo tiempo, tras un error de Cristián Borja en salida, lo que le dio a la Verde la opción de atacar y a Terceros de realizar un enganche por sector derecho para vencer a Camilo Vargas.

Pese a esto, Jhon Córdoba tuvo más de una opción de cara al arco que pudo romper el cero para los cafeteros pero no logró definir.

A la final, Colombia terminó el partido perdiendo los tres puntos y dejando algunas dudas para el compromiso contra Chile en el complemento de la doble fecha FIFA del mes de octubre.

Lorenzo habló sobre como se sentía tras el partido en el que el equipo no consiguió romper el cero pese a la ventaja.

"Tengo la frustración de lo que significa la derrota, jugamos el partido con un hombre de más y pudimos dominar el juego, pero no pudimos concretar, la precisión iba a ser clave hoy y ellos concretaron y nosotros no", sentenció.

Del mismo modo, argumentó como el equipo perdió en El Alto y como los errores terminaron con el invicto del equipo en las Eliminatorias.

"El error del gol, son los mismos que se cometen en estas condiciones. Esto no tocaba cometerlo y no fue fácil. Bolivia corrió, ganó la segunda pelota y con uno menos tuvieron una ventaja en el mano a mano. Tratamos por todo lado, pero no entró. Había que tener paciencia porque las jugadas iban a llegar, pero no esperábamos el golazo del jugador de Bolivia".

Para finalizar, también habló sobre la posición y el juego de nuevos llamados por Colombia como es el caso del Cucho Hernández.

"Cucho lo estamos siguiendo de cerca, juega en esa posición en su equipo y había que reemplazar a Lucho que estaba muy cansado. Buscábamos un jugador que fuera de afuera hacia dentro para lograr remates. No tuvimos la precisión en general".