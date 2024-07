Lanzan advertencia a Colombia para la Eliminatoria: "no vendo humo"

La Selección Colombia tuvo una destacada participación en la Copa América al llegar a la gran final en donde perdió el título ante Argentina. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron puntos altos en el rendimiento colectivo e individual, por lo que varios jugadores recibieron importantes elogios.

Tras el certamen continental, el equipo colombiano retomará las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Lea también: Oficial: James recibe primera oferta para regresar a Europa

Se tiene previsto que en la primera semana de septiembre, la Selección Colombia visite a Perú y reciba a Argentina en las fechas 7 y 8.

Perú advierte a Colombia

A dos meses para que se reanuden las Eliminatorias, Jorge Fossati, director técnico de la selección de Perú hizo un balance del rendimiento inca en la Copa América, pero también explicó sus objetivos.

Fossati aclaró que su compromiso en Perú es para clasificar al Mundial de 2026, por lo que tendrá que mejorar los resultados, ya que actualmente es último con solo dos unidades.

Le puede interesar: Perú hizo balance de la Copa América y advirtió a Colombia en la Eliminatoria

"Mi compromiso con la FPF no es para el 2030. Asumí la responsabilidad para ahora. A los que hablan de renovación, estamos trabajando para hoy, para clasificar al Mundial del 2026. No vendo humo ni le cuento historietas a nadie. Sé que muchos me mirarán como un exagerado optimista, que cada uno me mire como quiera. No soy derrotista, ni megativista, soy realista con optimismo. Ojalá que Dios nos ayude para darle esa alegría a la hinchada y clasificar al Mundial 2026", dijo en rueda de prensa.

¿Cuándo jugarán Colombia y Perú?

El partido entre Colombia y Perú por la fecha 7 de la Eliminatoria se disputaría el 5 de septiembre en Lima.